Basket-Pro A | Recrutement terminé pour l'élan Chalon

Le champion de France de Basket, l'élan Chalon est en ordre de marche pour défendre son titre l'an prochain. Les bourguignons viennent de faire signer un ailier fort. Raphiael Putney vient compléter un effectif prometteur.

Raphiael est un joueur que l’on suit. Il peut évoluer sur plusieurs postes, il est capable de driver, tirer extérieur. Très long, très athlétique, il va très haut. Il était dans une équipe difficile en Italie l’an passé, il a maintenant envie de lancer sa carrière en Europe. Il a refusé de meilleures propositions pour venir chez nous. Jean-Denys Choulet, coach de l'élan Chalon

Athlétique, rapide, Raphiael peut-être une arme défensive très dissuasive. Particulièrement à l’aise sur jeu rapide, le natif de Fairmont en Virginie, peut tout aussi tirer en première intention à longue distance que finir près du cercle. Il complète ainsi la raquette chalonnaise déjà composée de Pierre-Antoine Gillet, Ousmane Camara et James Farr.

Âgé de 27 ans, ce longiligne intérieur américain, a déjà pas mal bourlingué avant de poser ses valises en Bourgogne. Sur son site internet l'élan Chalon précise : Après un cursus universitaire à UMASS (Université du Massachusetts), Raphaël n’a pas découvert l’Europe de suite. Dans l’antichambre de la NBA durant deux saisons, en G-League, Raphiael a cumulé les cartons, avec quelques pointes à 38 points, 18 rebonds, ou 33 points, 21 rebonds et un record d’évaluation à 47. C’est après deux belles saisons en G-League (ex D-League), et des escapades l’été dans des championnats plus exotiques, (Arabie Saoudite, Venezuela, Australie et Malaisie) que l’ailier fort a découvert l’Europe, en Italie à Caserta.