Basket Pro A : Ryan Pearson, dernière recrue de l'intersaison

La JDA Dijon Basket vient de boucler son effectif pour la saison 2017/2018 avec la signature ce mardi 8 août de Ryan Pearson. L'américain de 27 ans rejoint le club pour une saison.

Dans son communique, le club précise que Ryan Pearson est né à Far Rockaway, dans le Queens (USA). C’est à l’Université de George Mason que ce poste 4 américain de 196 centimètres a réalisé – entre 2008 et 2012 – son cursus scolaire et sportif. Fort d’une dernière saison réussie (17 points et 8,2 rebonds de moyenne par match), il se présente à la Draft NBA, sans être sélectionné par une des franchises américaines. Il prend alors la direction de l’Ukraine, pour évoluer sous les couleurs de Frankivsk. Avec un jeu déjà très bien léché et une main gauche qui fait la différence, il réalise alors une première saison professionnelle de très bonne facture (15,1 points, 6,9 rebonds pour 15,8 d’évaluation en moins de 30 minutes de moyenne par match).

S’il débute la saison suivante au Maccabi Hashdod, c’est bien dans le club d’après – Anvers – qu’il va davantage se révéler en Europe, grâce notamment à l’Eurochallenge (15,8 points, 6,7 rebonds pour 19 d’évaluation). Élément majeur de l’équipe, il signe une saison supplémentaire en Belgique, durant laquelle il va réitérer ses très bonnes performances, avec le statut de meilleur marqueur de la Coupe d’Europe (19,8 points de moyenne). En 2015, il décide de partir découvrir le championnat hongrois, avec la formation de l’Alba Fehervar qui se hissera jusqu’en finale du championnat cette saison-là. Toujours auteur de statistiques vraiment intéressantes (près de 15 points et 5,4 rebonds par match en moyenne), il tape dans l’œil d’Erman Kunter, le coach du Mans Sarthe Basket.

Jamais sous les 10 points de moyenne par match durant sa carrière professionnelle, Ryan Pearson évoluait la saison dernière au sein de la formation sarthoise, avec une nouvelle fois des statistiques qui démontrent toutes ses qualités (12,2 points, 4,1 rebonds pour 11,2 d’évaluation en 24 minutes de jeu. C’est donc un poste 4 qui a de l’expérience à apporter et à partager au reste du groupe qui arrive à Dijon, concluant ainsi l’effectif.

Ryan Pearson - JDA

Réaction de l'entraîneur de la JDA Laurent Legname

"À la vue de l’effectif qui compose l’équipe cette année, nous voulions prendre au minimum un joueur non formé localement qui connaisse la Pro A. Ryan sort d’une saison avec le Mans où il a pu montrer ses qualités. Avec plus de responsabilités et avec sa panoplie offensive, il pourra je l’espère nous apporter du scoring sur ce poste 4. Avec cette signature, l’effectif est complet afin d’aborder la préparation."