Basket - Pro A : Sanchez et Kerckhof restent à Boulazac, trois nouvelles recrues arrivent

Le Boulazac Basket Dordogne a fait le point sur son effectif pour la prochaine saison de basket. Le club jouera cette année en Pro A. Jérôme Sanchez et Arnaud Kerckhof ont signé un nouveau contrat. Trois nouveaux joueurs arrivent.

Jérôme Sanchez et Arnaud Kerckof restent au Boulazac Basket Dordogne. Le club a officialisé leurs signatures ce jeudi 13 juillet lors d'une conférence de presse en présence notamment de Jacques Auzou le président du club et Claude Bergeaud, entraîneur du BBD.

A la recherche d'un nouveau joueur

Trois nouvelles recrues ont été confirmées par les staff. Un ailier, un pivot et un arrière. Giovan Oniangué arrive de Paris-Levallois. Il n'a joué qu'un match en saison régulière l'an passé à cause d'une blessure mais assure être de retour "à 100% et très motivé". Karvel Anderson jouait en Allemagne l'an dernier. Il a marqué une moyenne de 11,9 points par match. Quant à Darnell Jackson il évoluait la saison dernière en Pologne avec une moyenne de 10,5 points et six rebonds par match en championnat local. Il manque encore un joueur au Boulazac Basket Dordogne pour compléter son effectif.

L'effectif au 13 juillet

Poste 5 : Darnelle Jackson

Poste 4 : Brandon Ubel - Aurélien Salmon

Poste 3 : Giovan Oniangue - Jérôme Sanchez

Poste 2 : Karvel Anderson - Stephan Gauthier

Poste 1 : Dustin Ware - Arnaud Kerckhof

Un budget en hausse de près d'un million d'euros

Le club a par ailleurs augmenté son budget de 900 mille euros par rapport à la saison dernière. Il passe à 3 millions 500 euros pour cette première saison de Pro A avec un objectif : le maintien. L'organigramme du Boulazac Basket Dordogne évolue. Pierre Bonneau, directeur commercial devient aussi directeur sportif du club. Jonathan Ruiz arrive de Roanne pour entraîner l’équipe espoirs. Il dirigera aussi le centre de formation.