Basket (PRO A) : Strasbourg est dos au mur après deux défaites contre l'ASVEL en demi-finale

Victoire obligatoire de la SIG à Villeurbanne ce dimanche sinon les strasbourgeois seront éliminés des play-off de PRO A. Ils sont menés deux manches à 0 en demi-finale après leur défaite (74-73) jeudi soir au Rhénus.

Un 3e match à l'Astroballe

On a assisté au même scénario que lors du premier match mardi. Les strasbourgeois ont réalisé une très bonne première mi-temps. Ils menaient de 14 points à la pause mais ils ont connu un passage à vide dans le troisième quart-temps et surtout "l'incapacité à finir le match" note Vincent Collet. "Sur la dernière possession , on a trois fois l'occasion de gagner. Il y a des limites malheureusement. Vous avez des joueurs qui mettent les tirs et d'autres pas" explique le coach strasbourgeois. Le troisième match qui pourrait être décisif aura lieu dimanche à l'Astroballe de Villeurbanne. En cas de victoire, la SIG jouera de nouveau sur le parquet de l'ASVEL mardi prochain, avant pourquoi pas un cinquième et dernier match au Rhénus.