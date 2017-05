Basket (pro A) : Strasbourg s'incline face à l'Asvel (72-74) pour le premier match des demi-finales

La SIG s'est inclinée 72 à 74 ce mardi soir face à L'Asvel pour le premier match des demi-finales de Pro A. Il n'a pas manqué grand chose aux strasbourgeois, qui ont tenu bon jusqu'aux dernières secondes. L'équipe va devoir tout faire pour remporter la deuxième manche ce jeudi à domicile.

On avait presque gagné le match

Dominée dans le troisième quart temps, la SIG a pourtant tenu bon face à la puissance physique des champions en titre. Vincent Collet, l'entraîneur : "C'était un grand match des deux côtés mais on a quand même plutôt beaucoup dominé en première mi-temps. On a manqué un peu de réussite pour enfoncer le clou quand on avait 14 points d'avance. Au contraire c'est eux qui sont revenus petit à petit. On s'est accroché, on a repris les commandes de ce match deux fois et à la fin on avait presque le match gagné**.**"

Il faudra remettre la même intensité ce jeudi au Rhénus et corriger quelques fautes pour l'entraîneur Vincent Collet :"On a fait des erreurs et à ce niveau là les erreurs se payent cash. Faut revenir avec les mêmes intentions et espérer un peu plus de réussite."" Du côté des joueurs, de la déception certes mais rien n'est joué pour Paul Lacombe, l'arrière de la SIG : "Un peu déçu, je pense qu'on aurait pu gagner ce match. On a bien défendu, on a un peu moins joué offensivement, faudra travailler là-dessus. Ça reste un match, faut en gagner trois encore. Rien n'est joué, on l'a vu déjà en quart de finale." Prochain match ce jeudi à 20h45 au Rhénus.