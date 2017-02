BASKET - PRO A : Tiny Gallon pas conservé par le Limoges CSP

Le Limoges CSP a annoncé ce mercredi qu'il mettait fin à la période d'essai de l'intérieur américain Tiny Gallon.

Une semaine après son arrivée en Limousin, Tiny Gallon quitte le Limousin. L'intérieur de 130 kg n'a pas goûté à la compétition depuis l'été dernier et n'a pas convaincu le staff. "Le club vient de mettre fin à sa période d’essai puisque cette dernière n’a pas donné satisfaction. Le Limoges CSP souhaite une bonne continuation à Tiny", peut-on lire dans un communiqué.

Pour rappel, le Limoges CSP a mis deux joueurs à l'essai cette semaine pour renforcer son secteur intérieur. Le deuxième homme Tony Mitchell, est plus en forme puisqu'il vient d'être libéré de son contrat par le club israélien du Maccabi Haïfa.

On pourrait peut-être voir les premiers pas de Tony Mitchell vendredi soir à Tulle où le CSP jouera un match amical contre Cholet à 19h30. Si lui est conservé... Ce qui n'est pas si sûr. Un nouveau joueur à l'essai ? Une recrue ? Frédéric Forte, le président du CSP laisse planer le suspense. Un nouveau tweet qui laisse présager de l'arrivée d'une nouvelle tête à Limoges.

