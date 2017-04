BASKET - PRO A : un classique et surtout beaucoup d'enjeux entre Limoges et Pau-Orthez

Le Limoges CSP reçoit Pau-Orthez ce dimanche soir à Beaublanc pour le compte de la 30e journée de Pro A. Après la fessée du match aller, les Limougeauds veulent remettre les pendules à l'heure. Défaite interdite s'ils veulent croire aux playoffs.

D'un côté, un CSP qui va mieux (trois victoires consécutives puis une défaite en fin de match à Monaco). De l'autre, Pau-Orthez, cinquième du championnat. L'Elan béarnais veut rester le plus haut possible en vue des playoffs. Des playoffs que les Limougeauds ne sont pas assurés de disputer. Dixièmes, la victoire est indispensable.

"Le match le plus important de la saison"

"Ce match est super motivant. C'est une rivalité énorme, le match aller était très gênant. C'est le match le plus important de la saison. On veut gagner pour nous et pour nos supporters pour rester dans la course. J'espère qu'ils feront beaucoup de bruit", explique Will Buford. "Ce ne sera pas complètement mort si on perd mais après il restera quatre matches et ça deviendra compliqué. Donc on doit absolument gagner."

"A l'aller, j'avais honte"

Si le CSP a bien changé depuis le match aller, personne ne l'a oublié. En janvier dernier, les Palois avaient étrillé les Limougeauds 89-57. Pas question de revoir cela pour Mathieu Wojciechowski :"On a une cohérence, beaucoup plus d'atouts désormais. On a envie de balayer cette page. A l'aller, j'avais honte. Les boules. On n'était pas au niveau de l'événement, donc là on espère l'être."

Le coup d'envoi du 101e classique du basket français, c'est à 18h30 ce dimanche soir au Palais des sports de Beaublanc. Aux commentaires : Jérôme Ostermann et Bertrand Parvaud.