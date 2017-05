Basket - Pro A : Un col hors catégorie nommé Nanterre dans la montée vers les playoffs pour le Limoges CSP

A l'occasion de la 31e journée de Pro A, le Limoges CSP se déplace samedi soir sur le parquet de Nanterre 92. Les franciliens, 3e du championnat et déjà vainqueurs de deux titres cette saison, tournent à plein régime. Un obstacle de taille sur la route des playoffs pour les Limougeauds.

C'est un obstacle difficile à surmonter qui se dresse sur la route du Limoges CSP. Toujours en course pour décrocher une place en playoffs, les Limougeauds jouent à Nanterre ce samedi soir à l'occasion de la 31e journée de Pro A. Les franciliens, 3e du championnat, sont dans une dynamique extrêmement positive. Ils ont déjà gagné deux titres cette saison. La Coupe de France et la Fiba Europe Cup (cf photo). Mais les joueurs du CSP veulent y croire et faire un coup face à l'équipe en forme du moment.

On a rien à perdre - Dusko Vujosevic

Même si ce n'est pas l'adversaire idéal pour cela selon l’entraîneur du Limoges CSP Dusko Vujosevic :"On va à Paris pour affronter Nanterre qui n'est pas vraiment le meilleur adversaire à jouer en ce moment. Depuis plusieurs matchs, ils prouvent qu'ils sont l'équipe la plus en forme dans le championnat de France. Ils peuvent prétendre au titre cette année. Ils sont très bons en attaque. En contre-attaque. Sur les tirs à 3 points. Les rebonds offensifs. On n’a rien à perdre face à eux. Nanterre est largement favori."

Ils peuvent presque tous tirer à 3 points - Klemen Prepelic

Mais Nanterre 92 vient de perdre Zana, son deuxième pivot. Aux Limougeauds d'en profiter. Mais il faudra surtout ne pas laisser leurs tireurs dans le confort, car dans cette équipe, la plupart des joueurs peuvent tenter leur chance à 3 points selon le spécialiste du genre au CSP, le Slovène Klemen Prepelic :"À part leur pivot, ils peuvent tous shooter à 3 points. Il faudra être très attentif. Et leur laisser le moins de contre-attaque possible. Ils sont très bons sur ces phases de jeu. Il faudra aussi éviter les hauts et les bas. C’est notre plus gros problème. On doit être consistants tout le match. Ils vont nous punir sur chaque erreur et perte de balle. Cela sera surement la clé du match."

Et la clé de l'exploit pour les joueurs de Dusko Vujosevic qui restent sur une série de 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Des Limougeauds bien décidés à faire un coup, avant d’espérer voir l'Asvel, leur prochain adversaire et principal concurrent dans la course aux playoffs, trébucher à domicile, dimanche face à Strasbourg. Le match du Limoges CSP à Nanterre est à vivre en intégralité à partir de 18h30 ce samedi sur France Bleu Limousin.