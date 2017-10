Basket, ProA, Boulazac s'incline lourdement à Nanterre 98 à 68

Boulazac jouait à Nanterre, ce mercredi soir, pour le compte de la 3ème journée de Pro A de Basket. Nanterre qui vient de valider sa qualification en Ligue des Champions. C'est dire le défi pour les périgourdins. Un défi trop lourd, Boulazac s'incline largement à Nanterre 98 à 68.

3ème journée Pro A Nanterre - Boulazac ce mercredi 4 octobre

Après une prestation moyenne, à Hyères-Toulon, lors de la première journée de championnat, après une bien meilleure prestation au Palio face à l'ASVEL, le BBD défiait un autre ténor de la Pro A, le club de Nanterre. C'était ce mercredi 4 octobre 2017 au Palais des Sports Maurice Thorez. Boulazac avait perdu ses 7 derniers matchs en déplacement à Nanterre, 6 en Pro B et un en Pro A. C'est dire que ce parquet de Nanterre est une terre hostile à nos boulazacois.

Boulazac dans le coup dans le premier quart temps

Nanterre ouvre le score et inscrit les deux premiers paniers, 4-0. Mais Boulazac ne se laisse pas impressionner. Le BBD réagit au score et empile les paniers primés, en ce début de match. L'adresse semble être au rendez-vous côté boulazacois. Boulazac mène alors 19-11. Mais Nanterre après un temps mort remet de l'ordre dans son jeu et revient 18-19. Boulazac encaisse un 10-0 et se retrouve mené. Les deux équipes se sont montrées efficaces dans ce premier quart temps, surtout en adresse. Pas mal de paniers primés, 4 pour Nanterre et 3 pour Boulazac. Fin du premier quart temps, Nanterre mène alors 26 à 23.

Boulazac tente de confirmer dans le deuxième quart temps

Le BBD défend plutôt bien, mais perd un peu de sa justesse dans les tirs. Nanterre utilise son jeu rapide pour faire mouche. Nanterre creuse un tout petit écart 33-25 après 4 minutes de temps effectif. Mais Boulazac est en souffrance déjà dans ce deuxième quart temps. Manque d'efficacité aux shoots et un BBD dominé aux rebonds. Boulazac ne marque plus et mené 37-25 à 4 minutes de la mi-temps. Les deux formations vont moins marquer dans ce temps de jeu. Fin du deuxième quart temps, Nanterre reste devant au score et devant son public, c'est l'adresse à trois points qui fait la différence jusque là. Fin du deuxième quart temps, Nanterre mène alors 43 à 35.

Boulazac Basket Dordogne jouait à Nanterre © Radio France - Benjamin Fontaine

Nanterre domine dans le troisième quart temps

Les locaux retrouvent le parquet après la mi-temps en ayant gardé la main chaude, deux paniers primés pour entamer ce troisième quart temps. 49-35. Cela fait mal pour le BBD ! Boulazac laisse filer trois occasions de marquer. Cela devient de plus en plus compliqué pour les hommes de Claude Bergeaud. Nanterre totalise 8 paniers primés à ce stade du match et son avance grandit 57-42, à 4 minutes de la fin du quart temps. Boulazac ne gagnera pas non plus ce quart temps. Ce troisième quart temps se siffle sur le score de 69-51 en faveur de Nanterre.

Boulazac en souffrance aussi dans le dernier quart temps

Beaucoup de pertes de ballons chez les boulazacois et des locaux particulièrement en réussite dans leurs shoots primés, dominateurs aux rebonds. Il n'en fallait pas plus pour que Nanterre s'impose facilement à domicile. Nanterre a de moins en moins de difficultés pour faire circuler le ballon, pour développer son jeu. Boulazac a perdu les trois premiers quarts temps, 26-23 pour le premier, 17-12 pour le deuxième et 26-16 pour le troisième. Le BBD ne parviendra pas non plus à sauver l'honneur dans cet ultime quart temps. Un dernier quart temps perdu par Boulazac sur le score de 29 à 17. Score final, Boulazac s'incline à Nanterre 98 à 68.

Statistiques du match Nanterre Boulazac Site LNB