Basket, ProA, Boulazac battu de peu par Levallois 75 à 72

24000 Périgueux, France

Basket, ProA, 14ème journée : Boulazac - Levallois

C'est dans un Palio copieusement garni que débute ce match de Jeep Elite. Excellent début de match du BBD, qui intercepte plusieurs ballons à son adversaire et se montre adroit. Mais Levallois joue bien, surtout son américain Johnson. Un jeu de qualité des deux côtés. La belle défense du BBD fait le reste. Boulazac gagne ce premier quart temps, 21 à 17.

Dans le deuxième quart temps, Levallois se rebiffe et revient au score. Boulazac réagit à son tour. Toujours une grosse défense des boulazacois. Le match gagne en qualité. Boulazac fait le spectacle et régale les 5000 spectateurs du Palio. Le BBD remporte ce deuxième quart temps et mène 45 à 31.

Boulazac au Palio face à Levallois © Radio France - Benjamin Fontaine

Attention, Levallois défend mieux en ce début de troisième quart temps. Le rendement du BBD n'est pas le même qu'en première mi-temps. Du déchet pour Boulazac dans les lancés francs. Un troisième quart temps dominé par Levallois. Le score, 62 à 58 en faveur du BBD.

Match relancé à l'entame du quatrième quart temps. Levallois use le BBD. Moins d'intensité dans le jeu boulazacois. 68-65 à 5 minutes de la fin du match. Quelques décisions arbitrales contestées, mais Levallois plus fort en deuxième mi-temps. Levallois l'emporte 75 à 72.

