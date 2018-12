Basket - Pro A : belle résistance du BBD battu à Limoges 89 à 84

Dernier match de l'année 2018 pour le BBD qui joue son derby face au CSP Limoges dans l'enfer de Beaublanc. Limoges est en pleine confiance et Boulazac dans le doute. Le derby s'annonce donc particulièrement difficile pour les hommes de Thomas Andrieux. Mais pourquoi pas !

24000 Périgueux, France

Basket, ProA, J15, Limoges CSP - Boulazac Basket Dordogne

Beaublanc fait salle comble, ce soir, pour ce derby. L'accueil est chaud. Les joueurs du BBD sont sifflés à leur entrée par le nombreux public. Bon début de match des Boulazacois qui mènent 4-9. Un BBD rapidement pris par les fautes. Mais Boulazac joue plutôt bien dans ce premier quart temps qui se termine sur le score de 22-22.

Rester au contact à la mi-temps, c'est alors l'objectif du BBD. Boulazac subit la tempête du CSP qui a compté jusqu'à 8 points d'avance, mais résiste dans ce deuxième quart temps. Les deux formations vont aux vestiaires. 46 à 40 en faveur de Limoges.

Boulazac joue à Limoges © Radio France - Benjamin Fontaine

Au retour des vestiaires, Boulazac réalise un 9-2 et refait son retard. Le BBD ne lâche rien et se bat bien. Mais il court après le score. Le derby reste passionnant et indécis malgré tout. Boulazac fait jeu égal dans ce troisième quart temps. 68 à 62 toujours en faveur du CSP.

Encore du suspens à l'entame du quatrième quart temps. Comme dans le quart temps précédent, Boulazac refait son retard d'entrée. 76-76 à 6 minutes de la fin. Le BBD tient et pousse Limoges dans ses retranchements. Mais le Limoges CSP bat Boulazac 89 à 84.

