Basket : ProA J1 - Boulazac s'offre une précieuse victoire face au Mans 78-72

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Le Boulazac Basket Dordogne a connu une belle saison de Pro A, avec, au final, une belle dixième place à l'issue de la saison régulière. Début, ce soir, au Palio, de sa quatrième saison au sein de l'élite du basket français, la troisième consécutive en Jeep Elite. L'adversaire est redoutable, Le Mans, quart de finaliste la saison passée et Champion de France en 2018. Les hommes de Thomas Andrieux étaient prévenus.

Premier match, premier coup d'envoi au Palio

Les premiers paniers sont pour Le Mans, qui mène rapidement 0-6, mais les Boulazacois ne s’affolent pas et reviennent au score, 10-13, après 5 minutes de temps effectif. Le ton est donné, il faudra se montrer fort en défense et jouer rapidement les actions offensives. Grâce à un panier du nouveau pivot tchèque, Patrick Auda, le BBD prend pour la première fois de la soirée le score à son compte, 14-13. Le Mans davantage pris par les fautes, Boulazac en réussite à trois points. 1er quart temps remporté par le BBD face au Mans, 28 à 23.

C'est plus compliqué pour Boulazac dans le deuxième quart temps, avec moins de réussite et du déchet dans les passes. Le BBD a l'arrêt. Alpha Kaba, le pivot Boulazacois ouvre son compteur. On a peu marqué des deux côtés. Score fin du 2ème quart temps, Boulazac mène face au Mans, 43 à 31.

Un retour des vestiaires pour confirmer côté BBD

On sent des joueurs Boulazaois impliqués, même s'ils ne se connaissent pas encore très bien. On ferme bien la raquette, on défend bien chez les Périgourdins. Le doute s'installe chez les Manceaux. Le Mans est davantage poussé à la faute et le BBD tente d'en profiter. Boulazac tient toujours le coup. Score à la fin du 3ème quart temps, Boulazac mène 60 à 47 face au Mans.

Ultime quart temps, Boulazac a gagné les trois autres. Il faut tenir lors des dix dernières minutes et ne pas connaitre le moindre flottement ou le moindre passage à vide. 65-60 grâce à Bigote, Le Mans revient et fait peur à Boulazac. Il reste 7 longues minutes. Ne pas donner au Mans le droit d'y croire. Pearson, un poil décevant dans cette deuxième mi-temps. 5 points d'avance pour les locaux au moment du money time à moins de deux minutes de la fin. Boulazac tient et s'impose 78 à 72.

