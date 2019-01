Basket - Pro A : Boulazac revient de loin et s'impose 98 à 86 face à Châlons-Reims

Dernier match aller de cette passionnante Jeep Elite, la 17ème journée, Boulazac est au Palio et affronte un adversaire direct pour le maintien, le club de Châlons-Reims. Un club Champenois qui vient en confiance, après ses deux succès consécutifs à Strasbourg et face à Levallois.

ProA, J17, Boulazac face à Châlons-Reims au Palio

Entame sérieuse des deux côtés, avec peu de déchets dans les phases offensives, dans la première partie du premier quart temps. Mais attention, Châlons-Reims mène déjà 9-15. Boulazac a du mal en défense. Les visiteurs remportent ce premier quart temps, 25 à 20.

Du retard à combler pour le BBD, au début du deuxième quart temps. 7 points de retard, Boulazac recolle très vite au score. Mais les Champenois sont un peu plus adroits et reprennent le match à leur compte. Grosse pression sur les joueurs du BBD. Châlons-Reims mène à la mi-temps, 54 à 41. Insolente réussite en adresse pour les visiteurs.

Boulazac face à Châlons-Reims © Radio France - Benjamin Fontaine

Au retour des vestiaires, le BBD doit réagir. Les Boulazacois le font, en défendant plus dur. 59-62. Plus que trois points de retard pour le BBD. Il reste trois minutes dans ce quart temps. Boulazac remporte ce troisième quart temps et réduit son retard. 66-67.

C'est un tout autre match qui débute dans cet ultime quart temps. Boulazac compte 5 points d'avance à 5 minutes de la fin du match. Le BBD retrouvé en défense dans cette deuxième mi-temps. Boulazac y met du cœur et signe un neuvième succès depuis le début de saison, le sixième à la maison. Victoire du BBD face à Châlons-Reims sur le score de 98 à 86.

Statistiques BBD-CCRB site LNB