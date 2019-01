Basket, ProA, J18 Exploit de Boulazac vainqueur à Levallois 69 à 66

24000 Périgueux, France

Ce vendredi 25 janvier 2019, 18ème journée de Jeep Elite, premier des matchs retours de la phase régulière du championnat. Levallois reçoit Boulazac au Palais des Sports Marcel Cerdan.

Le BBD n'est pas en réussite en ce tout début de rencontre. Mais il est là en défense. Du coup, peu de points marqués. 5-4 après plus de 4 minutes de jeu. Les deux formations se sont cherchées un peu dans ce premier quart temps. Score 16-13.

Boulazac répond aux attaques de Levallois et rend coup pour coup. 5 minutes de jeu dans ce deuxième quart temps, 28-26 à cet instant du match. Il y a du déchet dans le jeu des Boulazacois, mais l'ensemble est de bonne facture. Score à la mi-temps, 37-37.

Boulazac joue à Levallois © Radio France - Benjamin Fontaine

Au retour des vestiaires, Boulazac continue à bien défendre, mais manque toujours un peu de réussite. On laisse beaucoup d'énergie en défense, côté BBD. 5 minutes de jeu dans ce quart temps et premier écart du match. Il est en faveur de Levallois qui mène 48-41. Boulazac est à l'arrêt et Levallois défend de mieux en mieux. Score fin du 3ème quart temps, 54-50.

Toujours du suspens à l'entame du 4ème quart temps. 62-56 toujours un petit avantage pour les joueurs locaux à 4 minutes de la fin. 62-60 à l'approche du money time. Victoire du BBD à Levallois 69 à 66. La dixième de la saison.

