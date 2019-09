Basket : ProA, J2, Boulazac trop juste, s'incline encore face à Dijon 78-68

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Dijon à l'échauffement au Palio © Radio France - Xavier Dalmont

Boulazac inscrit les premiers points, 4-0, mais Dijon réplique, 5-8, on sait déjà que les Dijonnais seront bien présents pour s'opposer aux Boulazacois. Rapidement, le BBD doit courir après le score, 9-13. Dijon claque trois paniers primés dans ce tout début de rencontre. Ryan Pearson est aligné ce soir. Son mal au genou l'avait privé de match, mercredi soir à l'Astroballe. Boulazac poussif jusque-là, limite la casse. Score fin du 1er quart temps, Dijon mène 16 à 13 face à Boulazac.

Rémi Lesca sonne la charge et la révolte au début du 2ème quart temps, une série de 7-0 et voilà le BBD devant au score. Il y a moins de déchets côté Boulazacois que du côté Dijonnais. Les hommes de Thomas Andrieux se trouvent un peu mieux et sont plus adroits. Boulazac a bien réagi et mène à la fin du 2ème quart temps, 37 à 28.

Boulazac-Dijon au Palio © Radio France - Marie Sylvie Prudhomme

Statistiques match BBD-Dijon Site LNB

Au retour des vestiaires, il faut maintenir la pression sur Dijon. Pas de point pour le BBD lors de ses trois premières possessions. Dijon revient avec d'autres intentions. Jérôme Sanchez, le capitaine du BBD en mode guerrier, comme souvent. 42-32 en faveur des Boulazacois à 6 minutes de la fin du quart temps. Ce n'est pas le match le plus spectaculaire de ce début de saison, mais on se rend coup pour coup. Belle réussite dans les tirs primés pour Dijon. Score fin du 3ème quart temps, 58 à 47 en faveur du BBD.

Au début de cet ultime quart temps, Dijon n'abdique pas et revient même grâce à plusieurs paniers primés. Il n'y a plus que 5 points d'écart. Match relancé alors qu'il reste 7 minutes à jouer. Un peu de fatigue chez les Boulazacois. 60-57, tout est à refaire. 62-62 à 5 minutes de la fin. Les Dijonnais sont meilleurs aux rebonds dans cette fin de rencontre. Score final, Dijon s'impose face à Boulazac sur le score de 78 à 68. Dijon reste la bête noire du BBD, avec 7 victoires lors des 7 confrontations en Pro A.