Basket - ProA (J21) Boulazac frôle l'exploit mais s'incline à Pau 97-95

Ce vendredi soir, le BBD se déplace à Pau pour un match en retard de la 21ème journée de Jeep Elite. Pau a trébuché sur le parquet du Portel et va vouloir remettre les pendules à l'heure. Boulazac reste sur 2 beaux succès. Mais ce derby s'annonce déséquilibré. Pau n'a perdu qu'un match à domicile.

Ce vendredi 15 mars, le BBD joue au Palais des Sports de Pau pour un derby en match en retard de la 21ème journée de Jeep Elite. Dur, dur, pour le BBD !!!

Durant les 5 premières minutes du match, les deux équipes sont au diapason et se rendent coup pour coup. 10-10 et il reste la moitié de temps effectif à jouer. Peu de déchets dans le jeu boulazacois en ce début de rencontre. C'est bon signe. On a un peu vendangé côté Palois. La fin de ce 1er quart temps intervient avec un score de 21 à 20 en faveur de Pau.

Boulazac continue sa bonne prestation avec une belle réussite dans les shoots. Mais attention car les Boulazacois sont largement plus sanctionnés que les Palois. Le BBD résiste encore 29-30, à la moitié du quart temps. Aucune équipe n'arrive à faire l'écart depuis le début du match. Score fin du 2ème quart temps, Boulazac mène 46 à 40 face à Pau.

Boulazac doit être méfiant au retour des vestiaires, car il y aura forcément une réaction Paloise. Toujours du déchet dans le jeu des locaux. Belle réussite à trois points côté BBD. Boulazac fait la course en tête. Boulazac fort sous les paniers qui récupère pas mal de minutions. Score fin du 3ème quart temps, Boulazac devant au score 76 à 71.

Il faut tenir lors de cet ultime quart temps pour s'offrir un exploit. Duel serré. 82-87 le score est toujours en faveur des visiteurs et il reste 5 longues minutes de temps effectif. Boulazac aura fait la course devant quasiment toute la soirée. Boulazac perd son adresse au plus mauvais moment. Score final, 97 à 95 Pau s'impose sur le fil.

Statistiques Pau-BBD Site LNB