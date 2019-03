Basket - ProA (J22) Boulazac confirme face à Fos Sur Mer 81 à 52

Par Francis Lacour, France Bleu Périgord

Après sa victoire, mardi, face à Chalon sur Saône, Boulazac retrouve le Palio et son public pour ce match de la 22ème journée de Jeep Elite, face à un adversaire direct pour le maintien, Fos Sur Mer. Objectif pour le BBD, obtenir une douzième victoire et faire un pas de plus vers le maintien.