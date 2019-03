Basket - ProA (J24) Le Mans a eu raison de Boulazac dans le final 86 à 78

24000 Périgueux, France

Direction, salle Antarès, pour le Boulazac Basket Dordogne, sur le parquet du Champion en titre, Le Mans. Cette 24ème journée peut être un tournant pour les deux clubs au coude à coude au classement et au même objectif, une qualification en Play-off.

Sans Rémi Lesca et avec un Nicolas De Jong diminué des suites d'une gastro, le BBD se présente sur le parquet du Mans et marque le premier panier primé de la soirée. Pas mal de déchets des deux côtés en ce début de rencontre. 10-8 pour les locaux après 5 minutes. Boulazac a mieux que résisté dans ce 1er quart temps qui se termine sur le score de 22-29 en sa faveur.

Après une belle qualité de jeu et une adresse insolente, Boulazac doit s'attendre à une réaction du Mans. Les périgourdins continuent à bien défendre et ne perdent pas leur belle adresse. 8 paniers primés inscrits par le BBD. Score fin du 2ème quart temps, Boulazac mène 50 à 38. Incroyable !

Le Mans défend plus dur au retour des vestiaires. Mais Boulazac résiste bien et mène après 5 minutes de temps effectif, 47-61. Mais la suite et la fin du 3ème quart temps est plus difficile pour le BBD. Score fin du 3ème quart temps, 60-66, l'avance de Boulazac a fondu de moitié.

Le dernier quart temps sera celui de la vérité. Kenny Chery est dans un grand soir, comme souvent. Le Mans revient de l'enfer et il reste 7 minutes. Boulazac n'a plus que 2 points d'avance. Le Mans devant au score pour quasiment la première fois de la soirée, 78-77 et nous sommes dans le money time. Boulazac n'est pas passé loin de l'exploit, comme à Pau, mais s'incline au Mans, 86 à 78.

Statistiques Le Mans - Boulazac Site LNB