Basket - ProA (J25) Boulazac bat Chalon sur Saône 80 à 75. Une victoire en deux temps.

Match avancé de la 25ème journée, après la trêve internationale, le BBD retrouve le parquet du Palio face à un adversaire direct pour le maintien, Chalon sur Saône. Un match que le BBD serait bien inspiré de gagner.

Boulazac débute ce match avec une insolente adresse à trois points. D'entrée de jeu, Chalon est pris de vitesse. Tout va, les combinaisons, l'adresse, les contres et la défense, tout est en place pour le BBD. Boulazac gagne largement le premier quart 32 à 16. Chalon sur Saône a été surclassé durant les dix premières minutes.

Ils sont tous au rendez-vous, tous les joueurs boulazacois sont survoltés et en réussite ce soir. Chalon sur Saône en fait les frais. Défensivement, Chalon sur Saône s'améliore, mais pour le BBD cela reste fort dans ce registre. Boulazac mène à la fin de ce deuxième quart temps, 47 à 32.

BBD - Chalon sur Saône au Palio © Radio France - Marie-Sylvie Prud'homme

Au retour des vestiaires, le jeu est plus musclé, la bataille plus rude sous les paniers. Un troisième quart temps plus heurté, et où les défenses s'intensifient des deux côtés. Score fin du troisième quart temps, toujours en faveur du BBD face à Chalon sur Saône, 64 à 44.

Attention dans ce dernier quart temps, Boulazac joue à se faire peur et voit revenir les visiteurs à dix points seulement, alors qu'il reste 6 longues minutes de jeu effectif. Il faut désormais batailler dur pour marquer des paniers. Et à 3 minutes de la fin, Chalon sur Saône revient à 4 points. Boulazac s'est fait très peur, mais s'impose 80 à 75.

Statistiques BBD-Chalon sur Saône Site LNB