Basket - ProA (J31) Boulazac vainqueur sur le fil face à Antibes 85-84

Boulazac est au Palio en ce samedi soir, face à Antibes pour un match de la 31ème journée de Pro A de Basket.

C'est Antibes qui fait une meilleure rentrée, obligeant Boulazac a courir après le score. Ce n'est qu'après avoir joué 5 minutes de temps effectif que le BBD prend le score à son compte 10-9. Belle ambiance au Palio qui ne fait pas le plein, ce soir. 1er quart temps très disputé, Antibes le gagne face à Boulazac 22 à 16.

Le BBD retrouve ce soir son pivot Nicolas De Jong qui a bien manqué à Reims, la semaine passée. Plus de 4300 spectateurs assistent à la rencontre. Antibes continue à faire la course en tête et ne se laisse pas déborder. Mais Boulazac accélère et retrouve de l'adresse, même si l'équipe est plus sanctionnée que l'adversaire par les arbitres. Le score à la fin du 2ème quart temps est de 41 à 39 en faveur de Boulazac.

Une chose est certaine, il faudra se battre jusqu'au bout pour parvenir à faire plier cette équipe antiboise. C'est toujours à toi à moi, et le chassé-croisé au score continue dans ce match. Antibes fait un petit écart de 6 points, Thomas Andrieux demande un temps mort. La fin du 3ème quart temps intervient sur le score de en faveur d'Antibes 64 à 62.

Boulazac va devoir faire le forcing pour l'emporter. L'ultime quart temps va être chaud au Palio. 71-71 alors qu'il reste 6 minutes de temps effectif. 77-77 on entre dans le money time. Boulazac s'impose sur le fil 85 à 84. Antibes jouera en Pro B la saison prochaine.

Statistiques BBD-Antibes Site LNB