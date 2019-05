Basket - ProA (J32) Logique victoire de Dijon à Boulazac 84-73

Boulazac veut viser le top 10 pour terminer sa belle saison en beauté. Boulazac veut terminer avec un bilan à l'équilibre. Le BBD vise un 17ème succès face à Dijon. Mais attention, le club Bourguignon reste sur 4 victoires d'affilées et qui a remporté ses 3 derniers déplacements.

24000 Périgueux, France

Premiers points et premier panier primé pour le Boulazac Basket Dordogne. Cette rencontre de la 32ème journée de Pro A débute bien au Palio pour les locaux. Dijon met déjà la pression sur le BBD et sa défense pose des difficultés aux périgourdins. 5-15 après 6 minutes de temps effectif. Temps mort demandé par Thomas Andrieux, le coach boulazacois. Score à la fin du 1er quart temps, Boulazac 15-22 Dijon, devant plus de 4300 spectateurs.

Jérôme Sanchez, le capitaine boulazacois montre l'exemple. Il est particulièrement en forme et influent depuis plusieurs matchs de cette fin de saison. Il faut que le BBD grignote son retard. Il a pourtant du mal à revenir. De l'inquiétude et des regards de fatigue déjà côté BBD. Boulazac en panne de paniers primés. La fin du 2ème quart temps intervient avec un score de 42 à 33 en faveur de Dijon.

Au retour des vestiaires, Boulazac a toujours de bonnes intentions. 41-46 le BBD refait de son retard en ce début de quart temps. Boulazac plus solide désormais en défense. Mais les Boulazacois sont pris par les fautes. Dijon reprend ses aises. Score fin du 3ème quart temps, Dijon mène toujours 64 à 53.

Le public conteste pas mal les décisions arbitrales, qui sont, c'est vrai, parfois difficile à justifier. 58-72 alors qu'il ne reste que 5 minutes de jeu, le match semble plier. Boulazac cède dans ce dernier quart temps. 16ème défaite de la saison du BBD, la sixième à la maison. Dijon s'impose au Palio face à Boulazac, 84 à 73.

Statistiques BBD-Dijon site LNB