Basket (PROA) : le premier match de la finale entre Chalon et la SIG retransmis en direct sur France Bleu Alsace

La finale du championnat de France de basket de PRO A sera à vivre en direct sur France Bleu Alsace. La SIG affronte Chalon en Bourgogne ce mardi pour le premier match. Les strasbourgeois espèrent enfin remporter le titre après quatre finales perdues d'affilée.

"On ne visait pas cette place en finale"

Maudits après quatre finales perdues d'affilée, les strasbourgeois espèrent vaincre le signe indien. En tout cas, ils reviennent de très loin. En octobre dernier, la SIG est au fond du trou avec sept défaites en huit matchs et une dernière place en championnat. Le finlandais Henrik Dettmann est débarqué et Docteur Collet rappelé au chevet du club. La SIG remonte alors la pente et retrouve une défense digne de ce nom. Bilan : une participation à la Leader's Cup et une qualification en play-off.

En quart de finale, l'équipe est bousculée et en demi-finale au bord de l'élimination mais elle ne rompt pas. Voilà la SIG à une marche du titre : "'Je pense qu'on ne nous attendait pas là. Nous-même, on ne visait pas cette place en finale" s'extasie le président Martial Bellon. Le plus incroyable, c'est que les strasbourgeois peuvent gagner l'année où on les attend le moins. Ils seront dans la peau de l'outsider face à Chalon qui a terminé deuxième de la saison régulière derrière Monaco.