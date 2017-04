Basket, ProB, Boulazac déçoit et s'incline à Boulogne sur Mer 71 à 61

Dernière ligne droite de la phase régulière de Pro B, 30ème journée. Boulazac avait un déplacement délicat à gérer sur le parquet de Boulogne sur Mer, qui lutte pour son maintien. Le BBD s'incline 71 à 61. Un BBD décevant dans l'engagement.

Ce samedi 29 avril 2017, Boulazac, dans la dernière ligne droite du Championnat de France de Pro B de Basket. Un déplacement à Boulogne sur Mer qui lutte pour le maintien. Alors que le BBD peut encore croire aux play-offs. Match de la 30ème journée. Les Boulazacois étaient prévenus, de la dernière performance des Boulonnais, vainqueurs sur le parquet de Lille, actuel 3ème. Ils savaient que le club en difficulté au classement, avait fait chuter les deux meilleurs du championnat. Le leader, Bourg en Bresse et son dauphin, Fos Sur Mer, avaient, en effet, subi la loi de Boulogne sur Mer dans sa salle Danrémont.

30ème journée ProB Boulogne sur Mer - Boulazac Basket Dordogne

Boulazac débute bien sa rencontre sur le parquet de Boulogne sur Mer, en tenant tête aux locaux. Festival de tirs à trois points de part et d'autre et 5 paniers primés réussis par les boulazacois dans la première mi-temps. Un premier quart temps remporté par le BBD 23 à 18.

Boulazac cale dans le deuxième quart temps

On croyait les hommes de Claude Bergeaud, en jambe et bien dans leurs têtes. Mais le premier quart temps était trompeur. Boulazac se cherche dans ce deuxième quart temps, semble débordé et ne défend pas comme il le faudrait. Résultat, Boulogne sur Mer gagne largement ce deuxième quart temps 22 à 9.

Oguchi et les autres

Seul Chamberlain Oguchi semble pouvoir rééditer son match de la semaine dernière face à Charleville-Mézières, il marquera 15 points ce soir et sera le meilleur marqueur boulazacois. Salmon en difficulté et Kerckhof sans son influence habituelle. Le BBD se contente de faire jeu égal dans le troisième quart temps 16 à 16.

Le quatrième quart temps sera accroché mais ne permettra pas au BBD de revenir au score et d'inquiéter Boulogne sur Mer qui fait une belle opération dans l'optique du maintien. Pour Boulazac, les play-offs n'ont rien encore d'officiel et il faudra se battre jusqu'au bout, à commencer par samedi soir prochain avec la venue de Rouen.

Le BBD perd une place et se retrouve 7ème ce soir au classement de Pro B de Basket et il reste 4 matchs à jouer.

panier de basket

Statistiques du match, Boulogne sur Mer-Boulazac Site LNB

Résultats complets de la 30ème journée Pro B Site LNB