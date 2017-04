Basket, ProB : Boulazac bat Charleville-Mézières 85 à 76, un précieux succès en vue des play-offs

Boulazac rejouait au Palio, ce mardi 25 avril 2017, après sa déroute face à Blois, le BBD souhaitait se relancer et s'offrir un rachat devant ses supporter. Mais l'adversaire du soir était de taille, Charleville-Mézières, 3ème de Pro B. Pari réussi pour le BBD qui s'impose 85 à 76.

29ème Journée Pro B Basket - BBD-Charleville-Mézières

Boulazac devait une revanche à ses supporter après son match raté, vendredi soir, face à Blois. Ce mardi 25 avril 2017, au Palio, le BBD a fait plaisir à ses fans en s'imposant, avec la manière, face à Charleville-Mézières 85 à 76.

Boulazac réussit son entame de match, grâce à une agressivité positive, et en mettant du rythme dans son jeu. Le BBD remporte le premier quart temps 31 à 22. Le ton est donné, mais les Carolomacériens n'abdiquent pas pour autant.

Boulazac procède par des contres attaques rapides et efficaces, mais aussi par de belles interceptions. Maxime Zianveni va se distinguer dans cet exercice. Autre joueur à se mettre en évidence, Chamberlain Oguchi, auteur de 29 points et de 7 tirs primés sur 10 tentés. Mais c'est tout le collectif qui est à féliciter. A la mi-temps, Boulazac mène 51 à 45.

Au retour des vestiaires, les visiteurs inscrivent un 6-0 et reviennent au score, on pense alors que le BBD va être mis en difficulté, mais les boulazacois réalisent, à leur tour, une série, un 16-0. Boulazac remporte ce troisième quart temps 19 à 10 et mène, à ce moment là, 70 à 55.

Le BBD va jouer à se faire peur dans le quatrième quart temps, où, à son tour, il se voit infliger un 16-0 par Charleville-Mézières. Mais trop tard, la victoire est là. Même si le BBD perd ce quatrième quart temps 21 à 15, il s'impose 85 à 76. La seizième de la saison, la septième au Palio. Le BBD prend aussi le pointaverage sur son adversaire du soir. Une excellente opération, dans ce match charnière de cette fin de saison.

Boulazac se déplacera, samedi soir, à Boulogne sur Mer, pour le compte de la 30ème journée de Pro B.

