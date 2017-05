Basket, ProB, Boulazac perd face à Evreux 68-75 et jouera Le Havre en quart de finale des play-offs

Boulazac avait-il déjà la tête aux play-offs, toujours est-il qu'il a déçu ses supporter ce soir au Palio, battu par Evreux, 75 à 68. Le BBD jouera son quart de finale, aller, face au Havre, vendredi soir prochain au Palio. Evreux sera de la fête grâce à sa victoire ce soir face aux boulazacois.

34ème journée de Pro B, Boulazac-Evreux au Palio

Dans un Palio, copieusement garni, le BBD s'est incliné ce vendredi 19 mai, face à de courageux ébroïciens 75 à 68. Tout avait bien commencé par un 9-0 en tout début de rencontre, mais Evreux réplique aussi sec par un autre 9-0. Le ton est donné, le visiteur ne se laissera pas manger tout cru sans réagir.

Boulazac sous courant alternatif

Boulazac inconstant ce soir au Palio, comme ce fut souvent le cas cette saison à domicile. Le BBD remporte péniblement le premier quart temps 14 à 11 avant de perdre le deuxième 25 à 20. Les deux équipes vont aux vestiaires et c'est le visiteur qui mène 36 à 34.

Boulazac perd les deux derniers quart temps

Boulazac n'a pas tiré profit de sa domination aux rebonds. 39 rebonds à 24 pour Evreux dont 27 rebonds offensifs. Jarvis Williams est le meilleur marqueur boulazacois avec seulement 15 points inscrits. Pas mal de déchets dans le jeu périgourdin ce soir et peu d'adresse, y compris dans les lancés francs. Le BBD inquiète ses supporter avant le début des play-offs. Boulazac perd le troisième quart temps 21 à 19 et le dernier 18 à 15 et s'incline sur son parquet 75 à 68.

Boulazac Basket Dordogne au Palio © Radio France - Benjamin Fontaine

Statistiques du match, BBD-Evreux Site LNB

Résultats complets de la 34ème journée de Pro B Site LNB

Les affiches des quart de finale des play-offs

FOS SUR MER - ROANNE

LILLE - EVREUX

BOULAZAC - LE HAVRE, vendredi 26 mai 20h au Palio

CHARLEVILLE MEZIERES - NANTES