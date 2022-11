Basket Pro B : Boulazac revient de loin et s'impose face à Angers

Ce samedi 26 novembre 2022, les 3600 spectateurs du Palio, ont assisté à une rencontre très indécise, où le Boulazac Basket Dordogne a souvent couru après le score, mais où il finit par s'imposer après prolongation, 109 à 102. La victoire fut longue à se décider, mais elle est précieuse, dans un championnat de Pro B, très ouvert.

Angers toujours devant en 1ère mi-temps

Boulazac a raté son entame de match et a dû courir après le score, pendant quasiment toute la rencontre. Beaucoup trop de ballons perdus par les boulazacois, les 4 premières possessions qui ne donnent rien. Le ton est donné, le match sera compliqué et Angers n'est pas venu pour faire de la figuration. Le BBD revient par deux paniers primés, mais Angers réplique par un 10-0. Angers remporte le premier quart temps, 23 à 17. Même s'il perd de peu le deuxième, 30 à 26. C'est bien Angers qui mène à la pause, 49 à 47. Boulazac devra se montrer solide pour la suite, malgré les absences de Paul Billong et de Munnings, toujours blessés.

Boulazac revient de loin

Le Boulazac Basket Dordogne perd toujours beaucoup trop de ballons, Nic Moore n'est pas dans son meilleur soir, mais finira par être influent en fin de quatrième quart temps et pendant la prolongation. Boulazac remporte le troisième quart temps 23 à 22 mais reste mené d'un point avant le début de l'ultime quart temps. Un dernier quart temps que les joueurs d'Alexandre Ménard ne débutent pas bien du tout, en comptant jusqu'à 14 points de retard. Mais les prestation de Cassier, Junakovic et de Nicolas de Jong vont permettre un incroyable retour. Boulazac égalise 96 à 96 et arrache la prolongation. Angers accuse le coup et n'existera pas pendant cette prolongation qu'il perd 13 à 3. Le BBD l'emporte 109 et 102 et compte désormais 4 succès et occupe la 3ème place du classement avant son déplacement à Quimper, mardi soir.

Statistiques du match site LNB