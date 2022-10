Basket, ProB, Boulazac s'en sort bien face à Lille, victoire 82-75

Les spectateurs et supporters, venus nombreux, ce samedi 15 octobre 2022, au Palio, pour l'ouverture de la saison de Pro B, doivent encore se demander comment le Boulazac Basket Dordogne a-t-il fait pour l'emporter face à de bons joueurs lillois. Une victoire à l'arrachée, obtenue grâce à un bon dernier quart temps et surtout par un très grand Nick Moore. Boulazac s'impose, non sans mal, fac à Lille 82 à 75.

Deux premiers quarts temps au coude à coude

Boulazac est poussif durant cette première mi-temps et ne parvient pas à emballer la rencontre et doit d'ailleurs courir après le score. Lille ne fait pas d'écart au tableau d'affichage, mais mène continuellement et remporte les deux premiers quarts temps 19-21 et 20-21. Les nouvelles recrues du BBD n'y sont pas durant cette première mi-temps et Boulazac n'offre pas la même flamboyance que lors de ses trois récentes victoires consécutives en Leaders Cup. Heureusement pour le BBD, son meilleur joueur, Nick Moore se montre adroit, très en jambe et très influent dans le jeu. L'américain n'est guère aidé que par Paul Billong et par Nicolas De Jong. Les autres joueurs déçoivent un peu durant cette première mi-temps. Boulazac compte alors 3 points de retard en allant aux vestiaires, rien ne rédhibitoire, mais plusieurs petits détails ne mettent pas en confiance.

Un dernier quart temps de rêve pour le BBD

Après avoir perdu les deux premiers quarts temps, le Boulazac Basket Dordogne est encore plus en difficulté dans le troisième où il compte d'ailleurs jusqu'à 12 points de retard. Louis Cassier, blessé au mollet, est préservé et ne connait pas un grand temps de jeu. On commence à faire la grimace sur le banc périgourdin et à penser que Lille va venir s'imposer pour cette toute première journée de championnat de Pro B. Mais les lillois vont mal négocier certaines phases de jeu et sans doute fatigués vont encaisser un 22-7 dans le dernier quart temps et s'incliner de justesse et pendant le money time sur le score de 82 à 75. Il faut saluer la très grosse performance de Nic Moore auteur de 34 points. C'est l'homme du match.

