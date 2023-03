Basket, ProB, Boulazac s'impose à Vichy Clermont après un match indécis

Le Boulazac Basket Dordogne avait toutes les raisons de craindre ce déplacement, ce vendredi 31 mars 2023 sur le parquet du Vichy-Clermont. Le match fut âpre, indécis jusqu'au bout et très disputé. Chacun avait son monsieur dynamite au sein de sa formation, ce fut Boyd pour Vichy et Moore pour Boulazac. En s'imposant 79 à 77, le BBD n'a pas récupérer le pointaverage sur Vichy, mais qu'importe, l'essentiel était la victoire pour consolider la troisième place au classement de Pro B.

ⓘ Publicité

Première mi-temps légèrement en faveur de Vichy

Le Vichy Clermont remporte, devant son public, les deux premiers quarts temps du match, 20-18 et 18-17. Le joueur américain Tray Boyd inscrit 14 points durant cette mi-temps pour son équipe de la Jeanne d'Arc de Vichy. Alors que Bathiste Tchouaffé pour le BBD, connait un début de rencontre difficile. Heureusement Nic Moore, de retour, lui qui n'avait plus joué depuis le 10 janvier dernier, a déjà retrouvé toutes ses belles sensations et son efficacité. Auteur de 19 points, il sera, comme souvent, le meilleur marqueur boulazacois.

Peu de déchets dans le jeu boulazacois ce soir

Depuis le match contre Nantes, le Boulazac Basket Dordogne n'a plus autant de déchets dans son jeu, en particulier dans les pertes de ballons, seulement 10 perdus ce soir, voilà un secteur de jeu dans lequel Boulazac est en net progrès. Avec toujours une belle présence sous les paniers. Boulazac réussit un 100% dans les lancés francs, alors que Vichy va laisser échapper pas mal de points dans cet exercice. 9 paniers primés pour les boulazacois, contre 12 pour les auvergnats. Boulazac remporte le troisième quart temps, 22-17 et fait nul dans le dernier, 22-22. Cette victoire est très précieuse, avant de recevoir, samedi prochain au Palio, le club d'Aix Maurienne. Statistiques du match site LNB .