Basket, ProB, Boulazac s'impose sans briller face à Aix 86-85

Le Boulazac Basket Dordogne revient de loin ! Il obtient sa 19ème victoire de la saison, au bout du suspense et au bout d'une soirée et d'un match interminable, sans éclat. La seule lumière est venue de Nic Moore qui faisait son retour au Palio après plusieurs semaines d'absences. Boulazac réalise un petit match, mais fait la très belle opération de cette 27ème journée de Pro B, après les défaites conjuguées du leader, Saint Quentin et de son dauphin, Chalon sur Saône.

Un petit match, mais une grande victoire

Ce samedi soir au Palio, devant 3700 personnes, le Boulazac Basket Dordogne savait qu'en cas de succès, il pouvait réaliser la très belle opération de la 27ème journée. Il savait que le leader Saint Quentin avait perdu face à Orléans et que son dauphin, Chalon sur Saône s'était également incliné. Du coup, en cas de victoire, le BBD revenait à égalité de matchs gagnés avec Chalon et à une victoire derrière Saint Quentin. Deux équipes qu'elle va rencontrer d'ici la fin de saison régulière. Ce soir, en s'imposant 86 à 85, le Boulazac Basket Dordogne s'offre un final à grands enjeux, une montée directe. Boulazac peut jouer cette première place. Ce soir, il y avait l'enjeu, mais nous n'avons pas eu le jeu.

Quelques statistiques à l'image de la rencontre

Les deux formations nous ont offert une petite première mi-temps. Les défenses ont pris le pas sur les attaques. Aix empêchait les relances et le jeu rapide des boulazacois. Boulazac dominé aux rebonds offensifs, 8 contre 22 pour l'adversaire savoyard. Mais Aix-Maurienne n'a pas su en tirer profit. Savoie Basket gagne le premier quart temps 18-22 et le Boulazac Basket Dordogne remporte le deuxième 23-16. Ce soir, il y a eu Nic Moore dépendance. Auteur de 29 points, meilleur marqueur de la rencontre, le meneur américain a donné le ton, mais ses coéquipiers ont rarement suivi. Aix-Maurienne a laissé échappé beaucoup trop de points dans les lancés francs. Boulazac a su revenir au moment du money time. La rencontre aura été disputée et serrée jusqu'au bout. Aix a cru l'emporter, mais après avoir vu l'action à la vidéo, les arbitres annulent le dernier panier des visiteurs, offrant, par cette décision, la victoire au BBD. Espérons un meilleur BBD, mardi soir prochain, toujours au Palio et cette fois face à Antibes. Statistiques du match, site LNB.