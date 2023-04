Basket, ProB, Boulazac s'incline à l'ultime seconde à Evreux

Ce vendredi 28 avril 2023, le Boulazac Basket Dordogne était en déplacement pour jouer sur le parquet du Complexe Jean Fourré, face à Evreux. Boulazac était prévenu, Evreux n'a plus perdu à la maison depuis le 16 février dernier, c'était face au leader, Saint Quentin. Evreux enchaine ce soir un sixième succès consécutifs et n'a perdu qu'un seul match lors des 12 dernières journées. Un retour incroyable qui lui permet de croire encore aux play-offs. Pour Boulazac, cette défaite, conjuguée avec la victoire de Saint Quentin, le titre de champion de Pro B s'éloigne et il faudra défendre la belle troisième place jusqu'à la fin de la saison régulière.

Une première mi-temps fort bien menée par le BBD

On entre dans le vif du sujet d'entrée dans ce match et les équipes se rendent coup pour coup dans ce premier quart temps, remporté par le Boulazac Basket Dordogne 19 à 17. Boulazac défend très bien et Evreux a du mal avec son adresse. Du coup, une petite domination boulazacoise s'installe dans le deuxième quart temps. Boulazac remporte ce quart temps 28 à 18 et mène au moment de regagner les vestiaires, 47 à 35. Mais une grande ombre au tableau de cette première mi-temps, Nic Moore se fait mal à la cheville, une entorse, il se blesse tout seul et on ne le reverra pas. Du coup, le joker médical grec aura un plus grand temps de jeu. Toliopoulos inscrira 10 points pour son tout premier match avec le BBD. On ne connait pas encore la gravité de la blessure du meneur de jeu américain, mais c'est encore un nouveau coup dur pour le club périgourdin. Le sort du match en serra changé, peut-être même la fin de saison et les futurs play-offs aussi.

Une cruelle fin de rencontre

Evreux n'a jamais mené de toute la partie et pourtant le club normand s'impose sur le fil, à la dernière seconde, après avoir remporté les deux derniers quarts temps, 21 à 18 et 24 à 14. Les ébroïciens auteurs de seulement, deux paniers primés, en première mi-temps en inscriront 11 en deuxième mi-temps. Les deux équipes se valent en nombre de ballons perdus et au niveau des rebonds défensifs et offensifs. Il n'aura pas manqué grand chose aux joueurs du BBD, mais cette fin est cruelle et il faudra vite s'en remettre pour affronter, samedi prochain, Chalon sur Saône au Palio à 15h00. Statistiques de la rencontre, site LNB . Classement de Pro B, site LNB.