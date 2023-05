Basket, ProB, Boulazac s'incline à Lille et termine 5ème, son adversaire en play-offs sera Antibes

Ce vendredi 12 mai 2023, le Boulazac Basket Dordogne se déplaçait à Lille, au Palais des Sports Saint Sauveur et s'incline 81 à 74. Par cette nouvelle défaite, le BBD perd sa quatrième place et termine donc sa saison régulière de Pro B à la cinquième place. Il jouera les play-offs en conservant l'avantage du terrain pour son quart de finale face à Antibes, vendredi prochain au Palio à 20h00. Mais il perd cet avantage pour une éventuelle demi-finale.

Boulazac sur courant alternatif à l'image de sa fin de saison

Le Boulazac Basket Dordogne remporte deux quarts temps, le premier 24 à 19 et le dernier 21 à 18, il fait match nul dans le troisième 20 à 20 mais c'est le deuxième quart temps qui lui est fatal, perdu 24 à 9. Travis Munnings a joué alors qu'il a a été malade toute la nuit dernière. Nic Moore a retrouvé son efficacité, mais d'autres n'ont pas donné toute satisfaction. Boulazac a été dominé dans les duels et aux rebonds. C'est sa 13ème défaite de la saison. Statistiques du match , site LNB.*** Classement final Pro B, site LNB .***

Les affiches des play-offs de Pro B

Saint Quentin est Champion de Pro B et jouera la saison prochaine au sein de l'élite du basket français. Saint Vallier et Quimper descendent en Nationale 1. Voici les affiches des quarts de finale des play-offs, Chalon sur Saône face à Angers, Chalon-Reims face à Vichy-Clermont, Lille face à Orléans et enfin, Boulazac face à Antibes.