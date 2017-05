Basket, ProB, Boulazac sans forcer s'impose à Denain 74 à 48

33ème et avant dernière journée de Pro B, le BBD voulait valider définitivement son ticket pour les play-offs et maintenir la pression sur Lille et Charleville-Mézières dans l'optique de grimper au classement. Boulazac a fait le travail en s'imposant à Denain 74 à 48.

33ème Journée Pro B Denain-Boulazac au Complexe Sportif Jean Degros

Boulazac souvent à l'aise à l'extérieur, avec déjà 9 succès, se déplaçait, ce vendredi 12 mai 2017 sur le parquet du Complexe Sportif Jean Degros pour y affronter Denain. Le match aller s'était bien passé pour le BBD avec une victoire nette au Palio, 79 à 62. Denain ne jouait rien ce soir, le club est assuré d'être en Pro B la saison prochaine et ne pouvait plus obtenir de ticket pour les play-offs. Cela pouvait ressembler à un match piège.

Excellent début de match du BBD

D'entrée, le BBD a montré combien il était motivé pour ce dernier déplacement de la saison régulière. Boulazac met la pression sur son adversaire, le domine en défense comme en attaque et remporte largement le premier quart temps sur le score de 24 à 12.

Boulazac ne relâche pas sa pression dans le deuxième quart temps qui est la copie conforme du premier. TJ Sapp et Gaëtan Clerc ont réglé la mire et réussissent des tirs primés. Le BBD remporte ce deuxième quart temps sur le score de 24 à 10. Le mal est fait pour Denain qui ne s'en remettra pas. Boulazac mène en allant aux vestiaires 48 à 22.

La gestion du match par le BBD au retour des vestiaires

Peu de déchets dans le jeu des boulazacois sur le parquet de Denain. Les Denaisiens sans doute déjà en vacances dans leurs têtes, puisque assurés de se maintenir et ne pouvant plus accrocher les play-offs. Cela s'est senti dans les attitudes des joueurs. Boulazac en profite pour s'imposer dans le troisième quart temps 15 à 10 et mène alors 63 à 32.

Dans le quatrième quart temps, on gère le temps côté BBD, on évite de se blesser et Claude Bergeaud, l’entraîneur en profite pour faire tourner son effectif. Un petit relâchement bien compréhensible tant l'écart était fait. Denain remporte le dernier quart temps 16 à 11, mais n'empêche pas Boulazac de s'imposer largement sur le score de 74 à 48. C'est la 19ème victoire boulazacoise, la dixième à l'extérieur.

Le BBD jouera vendredi soir prochain son dernier match avant les play-offs, ce sera face à Evreux, qui viendra chercher une place en play-off.

Ballon de basket

