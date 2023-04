Basket, ProB, Boulazac sans pitié face à Quimper, 94-69

Sport en Périgord, le Mag de ce dimanche 23 avril 2023, vous invite à vous plonger dans l'actualité sportive du weekend. Le fait marquant, c'est en football, la prise de pouvoir du Bergerac Périgord FC en National 2, après son succès face à Nantes, puisque dans le même temps, Vendée Les Herbiers s'inclinait lourdement à domicile et dans le même championnat, Trélissac remporte une précieuse victoire à l'extérieur, dans l'optique du maintien. En handball, en Nationale Une Féminine, fin de saison sans trop de pression pour des bergeracoises qui ont corrigé la lanterne rouge, Cognac et qui vise la 4ème place finale. Côté rugby, coup de projecteur sur les deux matchs de 32ème de finale de Fédérale 3, Sarlat en déplacement à Gradignan et Vergt sur la pelouse de Villeneuve sur Lot. Suivez également les résultats d'ensemble en handball, basket et football. Mais c'est par la Pro B de basket que nous commençons, car le Boulazac Basket Dordogne jouait ce dimanche après-midi, son match au Palio face à Quimper.

Basket, ProB, Boulazac dominateur face à Quimper 94-69

Boulazac bat Quimper lors de la 31ème journée de Pro B - Harry Sagot

Boulazac Basket Dordogne 94-69 Quimper. Ce dimanche 17h, au Palio, le Boulazac Basket Dordogne recevait Quimper pour le compte de la 31ème journée de Pro B. Boulazac avait à cœur de l'emporter après 2 revers de suite, l'un chez le leader, Saint Quentin, l'autre chez la lanterne rouge, Saint Vallier. Aujourd'hui, les supporters attendaient une réaction et une victoire face à une équipe bretonne mal en point, avant dernière, restant sur 2 échecs et n'ayant gagné que 2 matchs lors des 12 dernières journées. Le BBD remporte les 4 quarts temps, une situation très rarement réalisée cette saison. Le BBD avait déjà fait le travail en première mi-temps, 49 à 31 au moment de retourner aux vestiaires avant d'entamer la deuxième mi-temps. Boulazac a dominé Quimper dans tous les compartiments du jeu, aux rebonds défensifs, comme offensifs, en réalisant plusieurs séries, 14-0 dans le premier quart temps, 8-0 dans le deuxième et un 10-0 dans le troisième. Des séries qui font mal à l'adversaire. 51% de réussite pour les boulazacois en première mi-temps et surtout seulement 5 ballons perdus. Boulazac a amélioré toutes ses statistiques pour venir facilement à bout d'une équipe quimpéroise qui aura du mal à se maintenir en Pro B. Boulazac se rendra vendredi soir à Evreux avec l'obligation de s'imposer pour mettre la pression sur les deux premiers, Saint Quentin et Chalon Sur Saône. Le leader a perdu cet après midi à Saint Chamond et Chalon a gagné à Nantes, non sans mal. Statistiques du match, site LNB . Classement de Pro B, site LNB .

Football, Bergerac dans le fauteuil de leader de National 2

Le Bergerac Périgord Football Club bat Nantes et devient leader de National 2 - BPFC

Bergerac 2-0 Nantes(2). Ce samedi 22 avril 2023 fut une belle journée pour les bergeracois qui avaient préparé au mieux ce match de la 25ème journée de National 2 de football. Il fallait effacer des esprits la lourde défaite à Chamalières. La veille, Vendée les Herbiers, le leader, s'était incliné 3 à 0 à domicile face à Romorantin. L'occasion était trop belle pour la laisser, une nouvelle fois, échapper au bénéfice du club bergeracois. Lucas Dumai à la 35ème minute et le capitaine Damien Fachan à la 47ème minute concrétisent la belle marche en avant du Bergerac Périgord FC. La deuxième mi-temps restera stérile en but. Bergerac s'impose donc 2 à 0, Ce douzième succès de la saison lui permet de prendre les commandes du Groupe D de National 2. Goal FC a perdu également à domicile face à Chamalières 1 à 0. Bergerac est 1er avec 44 points, Vendée les Herbiers 2ème avec 43 points et Goal FC chez qui Bergerac se rendra lors de la prochaine journée, est 3ème avec 41 points. Romorantin 4ème avec 39 points peut aussi jouer la montée et s'inviter dans un match, désormais, à 4. Résultats complets, site FFF . Classement, site FFF .

Football, précieuse victoire de Trélissac à l'extérieur

Trélissac remporte une précieuse victoire à Vierzon pour le maintien en National 2 de football - Trélissac FC

Vierzon 0-2 Trélissac. Ce samedi 22 avril 2023, 25ème journée de National 2, Trélissac a obtenu un précieux succès 2 à 0 sur la pelouse de la lanterne rouge, Vierzon, dans l'optique du maintien. Le championnat est particulièrement indécis à 5 journées de la fin, de Saumur 5ème avec 37 points jusqu'au 12ème, Andrézieux 32 points, il peut se passer encore beaucoup de choses. Nantes, le Stade Bordelais, Moulins Yzeure et Vierzon occupent les 4 dernières places et auront des difficultés à se maintenir. Les trélissacois ouvrent le score à la 18ème minute et vont enfoncer le clou à la 81ème minute ne laissant plus de chance à Vierzon de revenir dans la partie. Cette neuvième victoire est importante pour continuer à croire à ce maintien. Résultats complets, site FFF . Classement, site FFF .

Football, les résultats des clubs périgourdins

Régional 1, Poule B : Boulazac 1-0 Mussidan/Saint-Médard. Trélissac(2) Stade St Médardais.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1, Poule B, site FFF .

Régional 1 Féminine : Poitiers 3 Cités Bergerac. Trélissac 3-0 Bayonne (forfait général).

Résultats complets, site FFF. Classement Régional 1 Féminine, site FFF.

Rugby, F3, Vergt perd dans le Lot mais conserve ses chances

Vergt est en 32ème de finale de Fédérale 3 de rugby - Christian Lacombe

Villeneuve sur Lot 25-24 Vergt (UAV). 32ème de finale de Fédérale 3, aller : Ce dimanche 23 avril 2023 les vernois jouaient leur match aller des 32ème de finale, avec pour espoir de bien figurer et de ne pas hypothéquer les chances de qualification à l'issu de ce déplacement. Vergt inscrira les deux seuls essais de la rencontre. Vergt menait 12-14 à la mi-temps, mais qui laisse échapper la victoire durant la toute fin de match. Une deuxième mi-temps que Vergt a joué quasiment tout le temps en infériorité numérique, avec une expulsion et 3 cartons blancs, Vergt à 13 contre 15 pour terminer le match et voir revenir Villeneuve sur Lot. Vergt a été bon dans la gestion défensive de son match et par son état d'esprit. Il y aura, à n'en pas douter, du public et de l'ambiance, dimanche prochain, pour le match retour.

Rugby, F3, Sarlat fait match nul à Gradignan

Sarlat entamait ce dimanche les phases finales de Fédérale 3 de rugby - Christian Lacombe

Gradignan 13-13 Sarlat. Les sarladais disputaient ce dimanche après-midi du 23 avril 2023, son match aller des 32ème de finale du championnat de France de Fédérale 3. Sarlat domine la première mi-temps. 0-10 au moment de retourner aux vestiaires. La deuxième mi-temps sera un petit peu plus compliquée. Sarlat jouera pendant 50 minutes en infériorité numérique et voir revenir Gradignan sur ses talons.

Handball, N1F, Bergerac sans pitié face à la lanterne rouge

Bergerac s'impose facilement face à Cognac en Nationale 1 Féminine de handball - Christian Lacombe

Bergerac Périgord Pourpre Handball 37-22 Cognac. Ce samedi 22 avril 2023, 20h45 au gymnase Louis Aragon, Bergerac disputait son 24ème match de la saison, en Nationale Une Féminine de handball, face à Cognac, lanterne rouge du classement. Les bergeracoises ont assuré leur maintien et jouent sans véritable pression cette fin de saison. Mais elles souhaitent terminer au mieux à la 4ème place. Une place qu'elles occupent ce soir, après une large victoire aboutie et sans véritable suspense face à Cognac. Il reste encore 2 matchs, un déplacement à Bayonne et la réception de Mérignac pour terminer la saison en beauté. Résultats complets et classement, site FFHB .

Handball, les résultats des clubs périgourdins

Pré-Nationale Féminine, J19 : Territoire Charente 24-55 Ribérac. Résultats et classement, site FFHB .

Pré-Nationale Masculine, J19 : Grand Poitiers Champcevinel. Résultats et classement, site FFHB .

Excellence Régionale Féminine, J19 : Périgueux 25-38 Sarlat. Résultats et classement, site FFHB .

Excellence Régionale Masculine, J19 : Gazinet/Cestas Lalinde. Résultats et classement, site FFHB .

Honneur Régionale Masculine, J19 : Langon 41-27 Champcevinel(2). Bègles 39-22 Sarlat. Montpon 25-20 Coulounieix-Chamiers. Résultats et classement, site FFHB .

Kayak, les sélections France pour Manon Hostens

Manon Hostens avec le t-shirt de l'équipe de France © Radio France - France Bleu Périgord

Manon Hostens, la kayakiste périgourdine, a remporté la finale 2 du K1 500 mètres, ce dimanche 23 avril 2023, lors des sélections nationales après avoir chuté sur la finale 1. Après avoir brillamment réussi les qualifications, Manon Hostens est sélectionnée pour représenter une nouvelle fois l'Équipe de France lors des prochaines compétitions internationales ! Fière de ce nouveau succès, Manon se tourne maintenant vers sa prochaine échéance internationale : la manche de coupe du monde à Szeged en Hongrie, du 11 au 14 mai 2023.

Sport en Périgord, la chronique du lundi au vendredi 6h40 sur France Bleu Périgord.