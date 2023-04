Basket, ProB, Boulazac surclassé et battu par Saint Quentin, 85 à 67

Il reste encore 5 matchs pour décider qui de Saint-Quentin, de Chalon sur Saône ou du Boulazac Basket Dordogne sera champion de Pro B pour la saison 2022-2023. Le BBD a perdu lourdement, ce soir, sur le parquet de Saint-Quentin. On a même craint qu'il perde aussi son avantage du pointaverage. Chalon sur Saône gagne difficilement après prolongation à Quimper. Du coup, Saint-Quentin récupère sa place de leader au soir de cette 29ème journée de championnat.

ⓘ Publicité

Boulazac montre ses faiblesses dès le 2ème quart temps

Ce match de la 29ème journée de Pro B de basket, disputé ce vendredi 14 avril 2023 au palais des sports Pierre Ratte ne vas pas nous offrir un long suspense. Si on se rend coup pour coup durant le première quart temps, les boulazacois sont davantage sanctionnés et perd, de peu, le premier quart temps, 20 à 18. Mais les locaux mettent la pression sur leurs adversaires. Saint Quentin défend dur et dicte le tempo de ce deuxième quart temps qu'il remporte largement 19 à 9. Au moment de retourner aux vestiaires, Saint Quentin mène alors 39 à 27.

Domination de Saint Quentin en 2ème mi-temps

Jamais le BBD n'aura été en position d'inquiéter Saint Quentin ce soir. Le club local a un excellent fond de jeu, un gros impact physique et surtout il va museler Nic Moore, une grosse défense sur lui, qui va le faire déjouer. Boulazac, trop tendre, ce soir et dominé dans tous les compartiments du jeu, même si les deux formations sont à égalité dans le domaine des paniers primés, 12 de chaque côté. Les absences de Nicolas de Jong et de Martin Junakovic ont été préjudiciable à l'équipe boulazacoise qui devra vite se reprendre, dès mardi, en déplacement à Saint Vallier, chez le dernier. Statistiques du match, site LNB . Classement Pro B, site LNB .