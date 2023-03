Basket, ProB, Boulazac, une victoire à l'arrachée face à Nantes

Le Boulazac Basket Dordogne a du composer avec les absences encore nombreuses, ce soir, au Palio, pour le compte de la 24ème journée de Pro B face à Nantes. Boulazac a joué sans Nic Moore, son meneur de jeu américain, sans Paul Billong et sans Nicolas De Jong. Une situation qui complique le travail d'Alexandre Ménard, le coach boulazacois. Mais au bout du suspense, Boulazac s'impose après prolongation, 83 à 79.

Boulazac joue et déjoue durant la première mi-temps

A chacun son quart temps durant cette première mi-temps. Nantes gagne le premier 21 à 17 profitant des fautes de son adversaire et de quelques ballons perdus. C'est en ce moment le pêché mignon du BBD, les pertes de balles sont beaucoup trop nombreuses, encore 23 ce soir. C'est ce qui aurait pu lui couter la victoire. Travis Munnings s'est pas ou peu entrainé et il était diminué ce soir. Sylvain Sautier, le pigiste médical a fait ses débuts, non sans mal, mais ayant joué 16 minutes, il a pu marqué un panier. Boulazac réagit dans le deuxième quart temps qu'il remporte 20 à 13 et mène au moment de rejoindre les vestiaires, 37 à 34.

Une victoire obtenue après prolongation

Le Boulazac Basket Dordogne a joué à se faire peur, ce mardi soir, et heureusement, en fin de partie, il a pu compter sur le soutien de ses supporters. Le BBD gagne le troisième quart temps, 20 à 18, mais par des shoots précipités, des ballons perdus au plus mauvais moment, il permet aux nantais de se remettre en selle. Nantes remporte ce quatrième quart temps, 19 à 14, on pense même que les nantais vont s'imposer, mais un panier primé de Raijon Kelly, meilleur marqueur boulazacois avec 22 points marqués, permet d'arracher la prolongation. L'avantage psychologique est alors pour le BBD qui finit par s'imposer après prolongation, 83 à 79. Une 16ème victoire qui lui permet de récupérer sa place de 3ème au classement de Pro B, avant de recevoir, samedi prochain, le club de Saint Chamond.

Statistiques du match, site LNB .