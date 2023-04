Basket, ProB, grosse désillusion pour Boulazac battu à Saint Vallier

Ce mardi 18 avril 2023, le Boulazac Basket Dordogne n'a pas tenu la distance, battu par la lanterne rouge, Saint Vallier. Difficile d'analyser cette dixième défaite boulazacoise, tant le match était bien parti pour les hommes d'Alexandre Ménard, après une bonne première mi-temps. Mais le jeu boulazacois s'est liquéfié en deuxième mi-temps. Le BBD peut difficilement rêver d'un titre de champion de Pro B. Il ne profite pas du faux pas de Chalon sur Saône, battu à domicile, après prolongation et laisse s'échapper Saint Quentin qui compte désormais deux victoires d'avance.

La bonne première mi-temps du BBD

Même si le Boulazac Basket Dordogne connait un petit retard à l'allumage, mené rapidement 9-2 par des drômois décidés à jouer leur chance à fond, dans une lutte pour leur maintien. Le BBD revient rapidement au score et prend la mesure de cette équipe, grâce à Nic Moore très en réussite durant toute la première mi-temps et grâce à l'excellent retour de Nicolas De Jong, absent depuis quelques semaines et qui va réussir son retour en étant le meilleur marqueur boulazacois ce soir. Le BBD gagne le premier quart temps 30 à 19 et mène à la fin de la première mi-temps, 52 à 45. On pense alors que Boulazac contrôle la rencontre et que rien ne peut lui arriver.

Boulazac à l'arrêt en deuxième mi-temps

Au retour des vestiaires, tout va se gâter pour le Boulazac Basket Dordogne. Trop de ballons perdus, 17 au total, une adresse de 70% en première mi-temps qui chute à 47% à la fin du match. L'influence de Nic Moore est moindre. Certains joueurs pris rapidement par les fautes, sont moins en vue et moins présents sur le parquet. On s'est reposé sur l'attaque en oubliant les fondamentaux boulazacois, ce qui fait sa force, à savoir sa rigueur défensive, son sens du combat, tout va faire défaut dans cette deuxième mi-temps et le beau jeu de Saint Vallier fera le reste. Statistiques du match, site LNB .*** Classement Pro B, site LNB .***