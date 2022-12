Basket-ProB-J10 : Boulazac s'impose sans trembler à Nantes

Boulazac vient d'entamer, ce vendredi soir, une série de 4 matchs rapprochés, entre le 16 et 27 décembre 2022. Tout a bien débuté ce soir par une précieuse victoire obtenue sur le parquet nantais. Nantes restait pourtant sur deux belles prestations à domicile.

Boulazac pour une belle maitrise des deux premiers quarts temps

C'est le Boulazac Basket Dordogne qui ouvre le score, ce soir, sur le parquet de la salle de la Trocardière à Rezé, près de Nantes. Boulazac maitrise bien ce début de match et remporte les deux premiers quarts temps, 22 à 18 et 27 à 22. D'entrée de jeu, Bathiste Tchouaffé se montre en réussite, il sera le meilleur marqueur boulazacois, auteur de 22 points au total, quasiment tous inscrits en première mi-temps. C'est un collectif qui se met en place et qui pose de sérieux problèmes aux nantais, dont le jeu intérieur déçoit. Au moment de retourner aux vestiaires, Boulazac compte 9 points d'avance.

Boulazac en gestion en deuxième mi-temps

La deuxième mi-temps ne sera pas de grande qualité. Nantes n'est pas en réussite ce soir. Le jeu de Boulazac se délite aussi. Le BBD perdra son seul quart temps, le troisième, 17 à 13. Pas de quoi remettre Nantes en selle. Nantes se repose sur la performance de deux joueurs, Smith et Payne. Ils seront les seuls à vraiment scorer et à poser des problèmes aux boulazacois. Smith, meilleur marqueur du match avec 23 points. Nantes ne parviendra pas à inquiéter Boulazac. Les périgourdins remportent le dernier quart temps, 14 à 10. Les deux équipes n'auront inscrits que 27 points chacune durant cette deuxième mi-temps. Le match ne fut donc pas de qualité de bout en bout, mais la victoire boulazacoise est précieuse. C'est la septième de la saison, la troisième à l'extérieur. Boulazac recevra Chalons-Reims, mardi soir au Palio. Statistiques du match site LNB .