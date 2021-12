Basket-ProB-J11 : Boulazac repart de l'avant en battant Chalon sur Saône 85-68

Victoire de prestige pour le Boulazac Basket Dordogne, dans un match abouti où le BBD a trouvé toutes les solutions aux problèmes posés par son redoutable adversaire, Chalon sur Saône. Cette victoire 85 à 68 est importante sur le plan comptable, mais moral aussi, après la courte défaite d'un point à Nancy et cette possession de la gagne ratée dans l'ultime seconde. On craignait que cette défaite puisse avoir fait mal à la tête des joueurs boulazacois. L'attitude et le match produit, ce soir, par les hommes de Nikola Antic, prouve qu'il n'en est rien.

Coups pour coups dans le 1er quart temps

Les deux formations vont se rendre coups pour coups dans ce début de rencontre, et les visiteurs vont d'abord semblés être plus en réussite et plus mordants. Mais Boulazac va vite réagir aux défis posés et à la belle défense bourguignonne. L'Elan remporte tout de même ce premier quart temps 22 à 21.

Boulazac prend le dessus dans le 2e quart temps

Nana Foulland, comme à Nancy, va réaliser un excellent match, de bout en bout, il sera constant et précieux. Le meneur américain, Nic Moore auteur de 8 passes décisives attendra la deuxième mi-temps pour être plus en réussite et marquer quelques 18 points au total. Il sera l'homme du match côté BBD. Mais le banc quand il a été sollicité à apporter aussi sa pierre à l'édifice.

Main mise du BBD sur le reste du match

Boulazac ne tremblera pas trop durant la rencontre et tiendra à distance Chalon sur Saône en les maintenant dix points derrière. Le BBD aura dicté le tempo une grande partie du match et aura répondu, dans tous les compartiments du jeu. Une victoire convaincante et précieuse pour la suite de la saison.

