Basket, ProB, J11 : Boulazac s'impose sur le fil face à Châlons-Reims 91-87

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette soirée au Palio, une belle soirée. Le match a tenu ses promesses. Boulazac a du s'accrocher et a été mené quasiment toute la rencontre, mais sa ténacité a payé, car il s'impose sur le fil. Il y a tout eu ce soir, du suspense, du beau jeu, de l'affectif avec le retour de Thomas Andrieux, ancien coach du BBD, plus de 4500 spectateurs et l'opération de noël "nounours au panier" qui fut également un gros succès. Bref, une soirée totalement réussie.

ⓘ Publicité

Un festival de tirs primés en première mi-temps

Dès le début de la rencontre, le ton est donné, Châlons-Reims enfile les paniers primés, se montre très adroit et prend le score à son compte. Même si Boulazac se montre un tout petit moins en réussite, il réplique. On assiste d'entrée à du beau jeu rapide, à un festival offensif et des visiteurs avec une folle réussite à 3 points. Un rythme infernal que le BBD parvient à suivre. Même si le BBD a couru après le score tout le match jusqu'au money time. Les basketteurs vont aux vestiaires, l'avance des champenois est de 11 points. 44-55. Durant cette première mi-temps, les hommes de Thomas Andrieux ont inscrit 10 paniers primés sur les 14 tentés. La statistique est de 6 sur 12 pour Boulazac.

Opération "Nounours au panier" encore une réussite

Opération de noël, Nounours au panier, une réussite au Palio - Harry Sagot

Une deuxième mi-temps en faveur de Boulazac

Le Boulazac Basket Dordogne aura eu le mérité de faire le dos rond et de ne jamais lâcher, alors qu'il a été mené tout le match et qu'il ne passera devant au score que lors des 2 dernières minutes. Nic Moore auteur de 23 points aura su influencer ses partenaires dans le bon sens. Nicolas De Jong aura été, comme souvent, très précieux. Bathiste Tchouaffé en manque total de réussite ce soir, aura finalement réussi le panier primé qui fait chavirer le Palio et qui change le sort de la partie. Châlons-Reims a sans doute pêché aux rebonds et a perdu quelques ballons clés, mais surtout aura connu une trop faible réussite lors des lancés francs, avec seulement 50% qui fait mouche. Boulazac s'offre donc ainsi sa 8ème victoire de la saison, la 5ème à la maison. Mais surtout face à une grosse cylindrée de Pro B, c'est un match qui comptera au classement, mais aussi mentalement, pour la suite de la saison. Boulazac s'impose 91 à 87. Statistiques du match site LNB .

Le Palio était bien garni ce soir, un vrai succès populaire

Les tribunes du Palio bien garnies à l'occasion de ce BBD, Châlons-Reims © Radio France - Xavier Dalmont