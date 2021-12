Basket-ProB-J12 : Boulazac en patron à Nantes, victoire 92 à 84

Boulazac n'a pas déçu, ce lundi soir, sur le parquet de Nantes. Les hommes de Nikola Antic ont fait une prestation sérieuse, de bout en bout et n'ont pas vraiment trembler, même si Nantes est revenu à 4 points au tout début du money time. Boulazac a globalement maîtrisé la rencontre et sa victoire est plus que logique. Elle est méritée.

Match nul dans le premier quart temps

C'est l'Hermine Nantes Basket qui frappe le premier, et mène 4-0 au tout début du match. Une confrontation entre les deux clubs que nous n'avions plus connu depuis juin 2017, date de leur dernier duel. Pas de points marqués par les visiteurs lors de leurs deux premières possessions. Puis le BBD règle la mire et même s'il fait la course derrière, finit par égaliser en toute fin de quart temps, 23 à 23.

Un petit plus boulazacois à chacun des trois autres quarts temps

C'est une victoire collective, ce soir, pour le Boulazac Basket Dordogne. Boulazac est dominé aux rebonds, durant la première mi-temps, mais sans conséquence au score. Le jeu rapide en contre attaque fait mouche quasiment à chaque fois et le BBD prend les devants au score. Les nantais sont pris rapidement par les fautes. Une situation que va connaitre Boulazac dans le dernier quart temps, mais là encore, sans conséquences. Nic Moore auteur de 7 passes décisives et de 20 points inscrits aura eu une grande influence sur le jeu de son équipe. Il marque, mais il fait marquer et sait trouver ses partenaires pour les placer dans d'excellentes positions. Serron, Février et Tchouaffé vont profiter des belles passes pour inscrire leurs nombreux points. Paul Billong très précieux en défense et inscrivant un panier primé à un moment déterminant de la partie. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Boulazac a mérité sa victoire.

Statistiques du match Site LNB