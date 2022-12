Basket, ProB, J12 : Boulazac trop tendre pour inquiéter Denain, victorieux 102 à 91

Ce vendredi 23 décembre 2022, pour son dernier déplacement de l'année, le Boulazac Basket Dordogne souhaitait réaliser une cinquième victoire consécutive, mais une bonne équipe de Denain, l'en a empêché. Boulazac manquant de jus parfois, sans doute émoussé par la répétition des matchs, par son beau duel face à Châlons-Reims et par un long déplacement.

Un match de très bonne facture en première mi-temps

Les deux équipes se sont bien employées lors des deux premiers quarts temps, offrant au public du Complexe Sportif Jean Degros à Denain, un match de qualité, avec du jeu rapide. Rapidement, le jeu denaisien se met en place, l'adresse est au rendez-vous, et l'agressivité aussi, pas toujours bien canalisée. Mais Denain donne le ton à la rencontre, ses contres sont rapides et le club local remporte les deux premiers quarts temps pour mener à la pause, 58 à 49. Un écart que Denain conservera toute la partie.

Denain, plus dominateur sous les paniers

En réalisant 40 rebonds dont 16 offensifs, Denain a dominé Boulazac, malgré ses 32 rebonds au total. Nic Moore n'a pas eu son aisance ni son efficacité habituelle. On note également les performances de deux joueurs denaisiens, Oguine et Lofberg, auteurs respectivement de 27 et de 25 points. Les boulazacois avaient pourtant cibler ces deux joueurs, mais leurs actions défensives n'ont pas suffit. C'est donc en toute logique que le Boulazac Basket Dordogne s'incline à Denain, 102 à 91. Il faudra terminer l'année 2022 en beauté, mardi soir prochain au Palio face à Evreux. Les basketteurs boulazacois espèrent un Palio bien garni, comme contre Châlons-Reims. Statistiques du match site LNB .