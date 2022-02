Basket-ProB-J13 : Boulazac respire mieux et bat Tours 93 à 90

La victoire du Boulazac Basket Dordogne va faire du bien au club, au groupe, à l'entraineur qui semblait dans le doute et se posait beaucoup de questions. Le BBD vient de mettre fin à sa série de 4 revers d'affilés. Ce soir, c'est au retour des vestiaires que les boulazacois, et surtout en négociant très bien le money time, ont pu vivre ce huitième succès de la saison. Il était temps de réagir, ils l'on fait !

Boulazac et Tours au coude à coude en 1ère mi-temps

Aucune des deux formations ne parviendra à prendre ses distances durant les deux premiers quarts temps, même si Tours prend souvent le score à son compte, grâce à une belle réussite dans les shoots longue distance. Chaque fois que le BBD se rapproche, le Tours Métropole Basket réussit un panier primé et conserve ses 5 points d'avance. Un écart maintenu jusqu'à la pause, jusqu'aux vestiaires. Boulazac est alors mené 45 à 50.

Boulazac meilleur que Tours dans le money time

Les joueurs boulazacois étaient sous tension, le coach Nikola Antic, également, mais tout le monde a pris part à la victoire. Signalons tout de même l'excellente prestation d'Olivier Cortale qui a réalisé, hier soir, son plus beau match de la saison. Il est l'homme du match, avec 18 points marqués. Mais l'autre homme influent côté BBD, c'est Nana Foulland, auteur de 17 points et de 8 rebonds, dont 6 défensifs. Il a été précieux sous les paniers. En l'absence de Nicolas De Jong et de Nic Moore, le reste de l'équipe a su prendre ses responsabilités et hausser son niveau de jeu pour s'offrir ce nouveau succès en Pro B. Prochain match, samedi, avec le déplacement à Blois.

Statistiques du match Site LNB