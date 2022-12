Basket, ProB, J13 : Boulazac s'impose péniblement face à Evreux 65-62

Ce mardi 27 décembre 2022, Boulazac joue le dernier match de l'année au Palio. Le BBD souhaite terminer l'année en beauté et faire plaisir aux 4000 spectateurs venus les encourager. Sans la manière, Boulazac a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, de s'accrocher, pour finir par s'imposer 65 à 62. Une victoire précieuse comptablement et moralement parlant.

Une première mi-temps très poussive du BBD

Boulazac va souffrir toute la soirée, on s'en rend compte dès les premiers instants de ce match de la 13ème journée de Pro B de basket. Boulazac sans son meneur de jeu, sans son meilleur scoreur, sans Nic Moore blessé au mollet et qui devra se tenir au repos pour un minimum de trois semaines. Les autres joueurs ont du prendre le jeu à leur compte. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'adresse n'est pas au rendez-vous. Les deux équipes n'offriront pas du grand basket et vont connaitre les mêmes difficultés dans les shoots. Boulazac connait des problèmes lorsque Evreux pratique la défense de zone. Evreux prend confiance et gagne le premier quart temps, 19 à 9. Heureusement les choses s'arrangent dans le deuxième quart temps remporté par les locaux 23 à 15. A la mi-temps, Evreux vire en tête 34 à 32.

La même sensation d'impuissance en deuxième mi-temps

Les statistiques ne s'arrangent guère. Elles diminuent côté ébroïciens, elle s'améliorent un peu côté boulazacois. Aucune équipe ne parvient à creuser l'écart. Boulazac prend enfin le score à son compte au bon moment, à l'approche du money time. Evreux se montre peu à l'aise dans les lancés francs, une maigre réussite d'à peine 51% pendant que dans ce même exercice, Boulazac se montre bien plus adroit. C'est sans doute l'une des clés de cette victoire périgourdine. Evreux n'y arrive toujours pas à l'extérieur, 6 matchs, 6 défaites. Boulazac s'impose 65 à 62 et signe ainsi sa 9ème victoire de la saison, la 6ème à domicile et surtout reste dans le TOP 4 du classement de Pro B. C'est la mini trêve hivernale, le Boulazac Basket Dordogne rejouera le mardi 10 janvier 2023 en déplacement en Alsace.