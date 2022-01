Basket-ProB-J14 : Boulazac déçoit et s'incline à Saint Quentin 90 à 83

Le Boulazac Basket Dordogne a connu une mini-trêve un peu plus longue que son adversaire, Saint Quentin, il n'a pas joué mardi dernier face à Tours à cause de joueurs testés positifs au Covid19. Boulazac n'a pas pu s'entrainer au mieux et préparer de la meilleure des façons, ce match de reprise, chez l'avant dernier du classement de Pro B, à Saint Quentin.

Boulazac dépassé lors des deux premiers quarts temps

Ils étaient encore dans le bus ! Rien n'allait au début de cette rencontre, au contraire même, le BBD était dominé dans tous les compartiments du jeu. Les joueurs de Saint Quentin, l'espagnol Zamora, auteur de 29 points et le français Lionel Gaudoux, auteur de 19 points, ont été les grands artisans de la victoire des locaux. Plus rapides en contre attaque, plus agressif en défense, et plus présents sous les paniers, les basketteurs de Saint Quentin ont largement dominé les boulazacois et ont compté jusqu'à 30 points d'avance.

Du mieux pour le BBD au retour des vestiaires

La profondeur de banc côté boulazacois va encore parler et offrir un retour inespéré, le BBD revenant même à 5 points de son adversaire. Les joueurs de Saint Quentin étaient fatigués presque asphyxiés en fin de match. Boulazac a eu le mérite de revenir, mais le mal était fait en première mi-temps. C'est une grosse déception car on n'a pas reconnu le BBD des 8 dernières journées de championnat, mais c'est plutôt le BBD du tout début de saison que l'on avait l'impression de revoir, hier soir. Il faudra vite se ressaisir pour les venues de Tours et du leader Saint Chamond au Palio, mardi et vendredi prochain.

