Basket, ProB, J15 : Boulazac cède au Palio face à Orléans 76-85

Ce samedi 14 janvier 2023, le Boulazac Basket Dordogne donnait rendez-vous à son public, ses supporters, pour le tout premier match de l'année, à domicile, au Palio. Mais sans Nic Moore, le meneur de jeu américain du BBD sera absent 8 semaines. Boulazac recherche un pigiste médical.

Boulazac a peu souvent mené au score

Le début de match et tout le premier quart temps se résume à un beau combat et à deux équipes dans le ton, dans le rythme et avec peu de déchets. On fait mouche quasiment à chaque possession. Le premier quart temps se termine avec un avantage d'un tout petit point pour Orléans. Les visiteurs mettent ensuite un peu plus de pression sur le porteur de balle et optent souvent pour une défense à deux sur le même homme. Boulazac se dérègle quelque peu et Orléans en profite pour prendre de la distance. La mi-temps intervient avec un avantage pour Orléans, 34 à 46.

Boulazac s'est accroché jusqu'au bout

Le Boulazac Basket Dordogne aura eu le mérite d'y croire longtemps dans ce match. Son retard de 12 points à la mi-temps est mangé de moitié, grâce à un beau troisième quart temps dominé par les locaux. Mais Nic Moore a manqué dans les moments clés. Bathiste Tchouaffé a été un peu ménagé et n'aura pas eu son temps de jeu habituel. Voilà qui faisait beaucoup pour pouvoir rivaliser avec d'excellents joueurs d'Orléans. Le OLB45 a mérité son succès. C'est son troisième consécutif, le troisième à l'extérieur, le huitième au total. Boulazac reste à dix victoires et jouera vendredi prochain chez la lanterne rouge, Aix Maurienne, battu ce soir à Lille. Statistiques du match site LNB .