Basket-ProB-J15 : Boulazac trop tendre s'incline face au leader Saint Chamond 91 à 71

Privé de 3 joueurs touchés par le covid19, le Boulazac Basket Dordogne n'a pas pesé lourd face au leader Saint Chamond. Jamais le BBD n'a été en mesure d'inquiéter son adversaire. Trop de ballons perdus en première mi-temps, et le meneur américain Nic Moore qui disjoncte et se fait sortir.

Cette affiche de la 15ème journée de Pro B de basket débute par le forfait de 3 joueurs côté Boulazac Basket Dordogne, 3 joueurs touchés par la pandémie et absent du parquet ce samedi 22 janvier 2022 au Palio. Serron, Loubaki et le nouveau venu Cyzauskas n'ont pas joué ce soir et ils ont beaucoup manqué à la formation périgourdine.

Boulazac en souffrance d'entrée de match

7 ballons perdus rien que dans le premier quart temps, une statistique qui montre toute la difficulté du BBD ce soir face au leader Saint Chamond. Boulazac déjà en souffrance et poussif, ayant beaucoup de mal à inscrire ses paniers, contre un Saint Chamond plus à l'aise et plus en réussite, avec un total de 14 paniers primés sur les 29 tentés. Boulazac n'inscrira que 4 paniers primés durant cette rencontre. Un jeu plus laborieux pour les locaux, avec des difficultés pour bien défendre. Au moment de retourner aux vestiaires, à la mi-temps, le mal est fait, Saint Chamond mène alors 49 à 41. Mais Boulazac qui a compté jusqu'à 17 points de retard est encore en vie.

Nic Moore sorti sur disqualifiante

Le meneur de jeu américain du Boulazac Basket Dordogne n'a pas eu son rendement habituel, et a trop souvent voulu sauver l'équipe à lui tout seul. Nerveux, il conteste et se voit puni par l'arbitrage, il sort en plein milieu du troisième quart temps. Un énorme préjudice pour son équipe, suivi par la sortie pour 5 fautes de Nicolas De Jong, rien n'allait pour le BBD, ce samedi soir. L'incapacité à trouver du jeu intérieur côté boulazacois, le manque de réussite et de la nervosité, jamais Boulazac n'a été en mesure d'inquiéter le leader, ce soir au Palio. Il faudra vite se reprendre pour aller à Saint Vallier mardi soir prochain.

Les statistiques du match, Site LNB