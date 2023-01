Basket, ProB, J16, Boulazac contrôle son match et bat Aix Maurienne 87 à 80

Le Boulazac Basket Dordogne a réagi après sa défaite, la semaine dernière, au Palio, face à Orléans. Malgré sa demi-finale disputée mardi soir, les hommes d'Alexandre Ménard ont su contrôler leurs adversaires de la Savoie et ont fini par s'imposer 87 à 80. Une onzième victoire pour le BBD, la cinquième à l'extérieur.

ⓘ Publicité

Boulazac réalise encore une belle prestation défensive

Le premier quart temps est trompeur, le Boulazac Basket Dordogne semble se chercher en ce début de match, mais ne se laisse pas distancer pour autant. Louis Cassier inscrit les 4 premiers points de son équipe. Tous n'ont pas encore réglé la mire, mais le BBD ne s'incline que de 2 points dans ce premier quart temps que les locaux remportent 20 à 18. Boulazac se règle, Bathiste Tchouaffé entame son festival offensif et inscrit ses premiers paniers primés de la soirée. Dans ce deuxième quart temps, Aix-Maurienne montre déjà ses limites. Boulazac augmente sa pression défensive et remporte ce quart temps 31 à 20. Les joueurs vont aux vestiaires pour la mi-temps. Boulazac mène alors 49 à 40.

Boulazac plus en gestion dans la deuxième mi-temps

Aix-Maurienne profite des temps faibles de son adversaire pour gagner le troisième quart temps, 20 à 18. Nicolas De Jong devient de plus en plus influent et Martin Junakovic semble rééditer son grand match de mardi à l'Agora. Il terminera deuxième meilleur marqueur boulazacois à un point de Tchouaffé. Kelly, la recrue médicale du BBD marque 6 points et trouve un peu mieux ses marques dans cette deuxième mi-temps. Lui qui n'a pas eu encore à s'entrainer vraiment avec ses partenaires. Voilà qui est encourageant. Boulazac gère ses temps forts et ses temps faibles et va compter jusqu'à 14 points d'avance, mais galvaude la fin de la rencontre, ce qui permet un retour des locaux, revenus à 5 points. Mais Boulazac reprend ses distances pour s'offrir un money time, plus tranquille et finit par s'imposer 87 à 80. 11ème victoire de la saison pour le BBD, la 5ème à l'extérieur. Samedi 28 janvier 2023, Boulazac retrouvera le Palio pour ya affronter le leader, Saint Quentin. Un match à ne pas manquer ! Statistiques du match site LNB .