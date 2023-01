Basket, ProB, J17 : Boulazac atomise le leader Saint Quentin 77 à 49

Un duel très attendu au Palio, ce soir, le Boulazac Basket Dordogne face au leader de Pro B, le club de Saint Quentin. Un match qui a tenu toutes ses promesses, avec des boulazacois très inspirés, un véritable succès collectif. La 12ème victoire de la saison, la 7ème à domicile.

Un premier quart temps façon all star game

Cette rencontre de la 17ème journée, dernier match de la phase aller, de ce championnat de Pro B, débute par un festival de paniers primés. Saint Quentin mène alors 15 à 9, uniquement des shoots à 3 points. 4 sur 10 tentés pour le BBD et 5 sur 11 pour le SQBB. Un premier quart temps de haute qualité, qui se termine par un score de parité, 18 à 18.

Boulazac entame alors sa nette domination

Saint Quentin n'aura fait illusion que l'espace d'un seul quart temps, la machine boulazacoise se met en marche et à partir du milieu du deuxième quart temps, les visiteurs ne verront plus rien de la soirée. L'adresse saint quentinoise commence à faire défaut et surtout l'équipe visiteuse ne trouve plus de solutions. Boulazac va dominer tout le reste de la partie aux rebonds, dans l'adresse, dans les passes décisives, les interceptions. Il est difficile de sortir le joueur du match, côté boulazacois. On parlera plutôt d'une vraie belle victoire collective. Le match le mieux maitrisé par le BBD depuis le début de saison. Boulazac remporte les trois quarts temps, 21 à 12, 20 à 11 et 18 à 8. Saint Quentin avait la réputation de la meilleure défense du championnat, mais ce soir, même en défense, c'est le BBD qui a été intraitable. Boulazac marque les esprits et réalise la belle opération de cette 17ème journée. Victoire du BBD 77 à 49, on a soigné le pointaverage. Statistiques du match Site LNB .

Boulazac se rendra mardi soir à Angers, pour le premier des matchs retours de ce championnat de Pro B de basket.