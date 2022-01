Basket-ProB-J17 : Boulazac fait triste mine face à Vichy Clermont, battu 71 à 60

Rien ne va plus au Boulazac Basket Dordogne depuis le retour de la trêve hivernale. Une quatrième défaite de suite, ce samedi soir, c'était au Palio face au Vichy-Clermont. Boulazac a joué sans son meneur de jeu américain Nic Moore, absent pour 4 à 6 semaines et sans Nicolas De Jong, blessé vendredi à l'entrainement. Mais ces absences n'expliquent pas tout !

Une prestation très très moyenne du BBD

14 ballons perdus lors des deux premiers quarts temps, un manque cruel de réussite et d'adresse, des décisions arbitrales pas toujours bien comprises, et un gros déchet dans les lancés francs, le Boulazac Basket Dordogne a offert au public du Palio, une piètre prestation ce soir face à Vichy Clermont qui n'était pas très en jambe et n'a pas produit, non plus, du beau jeu. Une défaite inquiétante lors d'une triste soirée et un match de piètre qualité. Il y a de quoi s'inquiéter avant la venue mercredi à l'Agora, d'une excellente équipe de Tours qui s'est bien défendu face au leader Saint Chamond. Il faudra une véritable réaction.

Des joueurs boulazacois qui déçoivent

Il y avait la possibilité pour certains joueurs boulazacois de prendre leur responsabilité en l'absence de Moore et de De Jong, mais c'est raté ! Tchouaffé, Rambaud, Cortale et Loubaki ont vraiment déçu, ce samedi soir, ils n'ont pas su prendre le jeu à leur compte, ils n'ont pas su jouer collectivement pour offrir au BBD une meilleure opposition au club de Vichy Clermont. Il y a de quoi s'inquiéter pour la suite du championnat.

