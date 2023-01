Basket, ProB, J18 : Boulazac lourdement battu à Angers 105 à 87

Nous avions quitté samedi soir, le Boulazac Basket Dordogne, large vainqueur, au Palio, du leader Saint-Quentin. On le retrouve, ce mardi 31 janvier 2023 sur le parquet d'Angers, un des promus, largement dominés et battus 105 à 87. Les angevins ont mérité leur victoire et surtout, ils prennent un avantage psychologique, avant de jouer, le 19 février prochain, la finale de Leaders Cup, face à ces mêmes boulazacois.

Angers donne le ton de la rencontre

Dés le début du match, les boulazacois sont avertis. Angers est bien décidé à prendre sa revanche sur le match aller, perdu au Palio, 109 à 102. D'entrée de jeu, les angevins se montrent rapides, adroits et transpercent facilement la défense boulazacoise. 57 points inscrits en deux quarts temps, c'est beaucoup ! Pendant que le BBD se contente de 44 points. Angers est plus agressif, et presse davantage le porteur de balle. Angers dicte le tempo de la rencontre. Travis Munnings a été plutôt transparent, pendant que Kelly et Junakovic réalisaient une plutôt bonne prestation. Martin Junakovic sortira avant la fin du match, pris par les fautes.

Boulazac, une défaite collective

On ne peut pas faire le reproche de la défaite à tel ou tel joueur. Si la victoire fut collective, samedi dernier, au Palio, face à Saint Quentin. La défaite de ce soir, à Angers et aussi collective. Pourtant les boulazacois ont été présents aux rebonds. Ils n'ont pas été catastrophiques en adresse. Mais Angers a tout fait bien, tout fait vite, tout fait mieux. Les promus ont pris certainement un ascendant psychologique, puisque les deux formations vont se retrouver, le 19 février prochain, en finale de la Leaders Cup. En attendant, Boulazac doit se remobiliser, car un autre déplacement l'attend, vendredi, encore face à un promu. Mais cette fois La Rochelle ne vise pas les play-offs comme peut y rêver encore Angers, mais plutôt lutte pour son maintien. Voilà qui devrait rendre la tâche boulazacoise encore plus difficile.